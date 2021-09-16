Минтранс разработал новое положение о регулировании морских линий

Документ включает порядок регистрации морской линии и ее продления, снятия линии с учета и порядок ведения единого реестра морских линий Росморречфлотом (агентство в подчинении Минтранса). В Минтрансе пояснили «Ведомостям», что новый порядок позволит автоматизировать процесс в этой сфере, а также «не допустить пробела в регулировании отношений по регистрации морских линий».