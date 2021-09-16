Минтранс разработал новое положение о регулировании морских линий

Минтранс разработал новое положение о регулировании морских линийОператоры опасаются, что правила создадут дополнительные сложности при фрахте
Проект нового положения о морских линиях, разработанный Минтрансом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов, обсуждение продлится до 24 сентября. Новое положение должно вступить в силу 1 марта 2022 г. и будет действовать до марта 2028 г.
Документ включает порядок регистрации морской линии и ее продления, снятия линии с учета и порядок ведения единого реестра морских линий Росморречфлотом (агентство в подчинении Минтранса). В Минтрансе пояснили «Ведомостям», что новый порядок позволит автоматизировать процесс в этой сфере, а также «не допустить пробела в регулировании отношений по регистрации морских линий».
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