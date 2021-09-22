Неэффективным электростанциям станет сложнее зарабатывать

НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) прорабатывает идею дифференцировать платеж за мощность для электростанций в зависимости от интенсивности работы конкретного энергоблока, заявил 20 сентября председатель правления регулятора Максим Быстров на конференции «Новая Россия – новая энергетика». «Мы хотим, чтобы рынок мощности был настроен таким образом, чтобы интенсивно работающее оборудование получало больше денег. Поэтому мы хотим и будем предлагать решения, которые будут способствовать дифференциации оплаты мощности в зависимости от интенсивности использования оборудования», – сказал он.