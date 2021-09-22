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Неэффективным электростанциям станет сложнее зарабатывать

«Совет рынка» предлагает снизить для них плату за мощность, Минэнерго не против
Александр Волобуев
Старым ТЭС грозят снизить доходы (на фото — редко работающая Томская ТЭЦ-1) / «Томская генерация»

НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) прорабатывает идею дифференцировать платеж за мощность для электростанций в зависимости от интенсивности работы конкретного энергоблока, заявил 20 сентября председатель правления регулятора Максим Быстров на конференции «Новая Россия – новая энергетика». «Мы хотим, чтобы рынок мощности был настроен таким образом, чтобы интенсивно работающее оборудование получало больше денег. Поэтому мы хотим и будем предлагать решения, которые будут способствовать дифференциации оплаты мощности в зависимости от интенсивности использования оборудования», – сказал он.

При этом такая «донастройка» оптового энергорынка, по словам Быстрова, не должна приводить к увеличению суммарного платежа за мощность и финансовой нагрузки на потребителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных