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Потребность в новых речных судах в России до 2030 года составит до 4000 единиц

Для обновления устаревшего флота нужны долгосрочные программы, считают эксперты
Ксения Потаева
Максим Стулов / Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 21 сентября на международной выставке «Нева 2021» представила исследование рынка водного транспорта России, которое по заказу компании подготовило аналитическое агентство Infoline.

Согласно выводам Infoline, одной из основных проблем отрасли является старение флота и инфраструктуры. Средний возраст грузовых транспортных судов составляет 37 лет, а нормативные сроки эксплуатации критически превышены у 45–50% судов внутреннего водного (речного) транспорта (ВВТ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных