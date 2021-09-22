Потребность в новых речных судах в России до 2030 года составит до 4000 единиц

Потребность в новых речных судах в России до 2030 года составит до 4000 единицДля обновления устаревшего флота нужны долгосрочные программы, считают эксперты
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 21 сентября на международной выставке «Нева 2021» представила исследование рынка водного транспорта России, которое по заказу компании подготовило аналитическое агентство Infoline.
Согласно выводам Infoline, одной из основных проблем отрасли является старение флота и инфраструктуры. Средний возраст грузовых транспортных судов составляет 37 лет, а нормативные сроки эксплуатации критически превышены у 45–50% судов внутреннего водного (речного) транспорта (ВВТ).
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