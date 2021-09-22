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Виноделы не смогут получить лицензию на некоторые виды вина

Сертификаты качества по ним начнут выдавать только в феврале следующего года
Екатерина Бурлакова
Как именно будет работать новый регулятор в России, пока не ясно / Андрей Гордеев / Ведомости

Выдача сертификатов качества, без которых Росалкогольрегулирование (РАР) не сможет предоставлять лицензию на производство вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения (ЗГУ и ЗНМП; аналог французской системы Appellation d’Origine Controlee, AOC. – «Ведомости»), будет организована к 4 февраля 2022 г.

Эти сертификаты, согласно законодательству, должна выдавать федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов (федеральная СРО). Виноделы совместно с Минсельхозом разработали дорожную карту по созданию такой СРО, рассказали два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных