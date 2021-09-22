Виноделы не смогут получить лицензию на некоторые виды вина

Виноделы не смогут получить лицензию на некоторые виды винаСертификаты качества по ним начнут выдавать только в феврале следующего года
Выдача сертификатов качества, без которых Росалкогольрегулирование (РАР) не сможет предоставлять лицензию на производство вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения (ЗГУ и ЗНМП; аналог французской системы Appellation d’Origine Controlee, AOC. – «Ведомости»), будет организована к 4 февраля 2022 г.
Эти сертификаты, согласно законодательству, должна выдавать федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов (федеральная СРО). Виноделы совместно с Минсельхозом разработали дорожную карту по созданию такой СРО, рассказали два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса.
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