Takeda инвестирует $900 млн в компанию с российскими совладельцами

Takeda инвестирует $900 млн в компанию с российскими совладельцамиImmusoft получит инвестиции на разработку лекарств для лечения редких заболеваний
Японский производитель лекарств Takeda получил опцион на лицензирование разработок американской компании Immusoft и инвестирование в создание препаратов для лечения редких нейрометаболических заболеваний, нарушающих работу центральной нервной системы. Общие инвестиции японской группы могут составить $900 млн, сказано в совместном сообщении Immusoft и фонда RBV Capital (в его портфеле миноритарная доля в Immusoft). Сам фонд cоздан владельцем «Р-фарм» Алексеем Репиком и Российской венчурной компанией (РВК). Условия исполнения опциона стороны не разглашают. Но в сообщении сказано, что эта сумма будет выплачена несколькими траншами на разных стадиях проекта – непосредственно при разработке технологии, ее клинических испытаниях и производстве на ее основе препаратов. В случае успешной реализации проекта Takeda получит право на производство, а также коммерческую продажу соответствующих препаратов.
Реализация проекта может занять не менее 4–5 лет, прежде чем полученные препараты будут выпущены на американский рынок, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер RBV Capital Алексей Конов. По его словам, предполагаемая к разработке технология лечения пациентов еще не используется в мире и ей только предстоит пройти одобрение американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA). Сама технология предполагает, что Б-клетки человека (функциональный тип лимфоцитов) будут запрограммированы на производство молекул, позволяющих бороться с заболеваниями.
RBV Capital был создан в 2014 г., объем фонда составляет 2 млрд руб. По собственным данным, сейчас в числе его портфельных компаний американские разработчики инновационных препаратов RetroSense Therapeutics, Bonti и др. Immusoft была основана группой американских ученых, выходцев из RetroSense Therapeutics, в их числе Шон Эйнсворт, Роб Хейс и др. Она специализируется на разработке новых клеточных терапий для редких заболеваний.
Для глобальных фармацевтических компаний $900 млн инвестиций в разработку нового препарата не такая большая сумма, говорит генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, как правило, инвестиции в создание инновационных лекарств достигают нескольких миллиардов долларов. Шуляк добавляет, что крупные фармпроизводители регулярно спонсируют разработки молекул небольшими компаниями, но лишь малая часть таких продуктов доходит до клинических испытаний и еще меньше впоследствии выводится на рынки для коммерческого использования.
В истории фармрынка практически нет примеров, когда владельцы российских компаний сами успешно вкладывались в новые молекулы или же их собственные разработки становились объектами инвестиций глобальных производителей, вспоминает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Так, еще в 2000-е гг. ученые из Института физиологически активных веществ РАН пытались доказать эффективность препарата от аллергии димебон в лечении болезни Альцгеймера. Клинические испытания тогда спонсировала американская Pfizer, но в результате они провалились, рассказывает Беспалов. Сам Репик в 2016 г. инвестировал около 1 млрд руб. в разработку, а также трансфер производства в Россию препарата для лечения гепатита С нарлапревир. Это лекарство, как сообщали тогда в «Р-фарм», было разработано учеными техасского института печени. Но впоследствии препарат не получил широкого применения в России и сумма госконтрактов на его закупку невелика, резюмирует Беспалов.