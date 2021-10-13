Takeda инвестирует $900 млн в компанию с российскими совладельцами

В истории фармрынка практически нет примеров, когда владельцы российских компаний сами успешно вкладывались в новые молекулы или же их собственные разработки становились объектами инвестиций глобальных производителей, вспоминает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Так, еще в 2000-е гг. ученые из Института физиологически активных веществ РАН пытались доказать эффективность препарата от аллергии димебон в лечении болезни Альцгеймера. Клинические испытания тогда спонсировала американская Pfizer, но в результате они провалились, рассказывает Беспалов. Сам Репик в 2016 г. инвестировал около 1 млрд руб. в разработку, а также трансфер производства в Россию препарата для лечения гепатита С нарлапревир. Это лекарство, как сообщали тогда в «Р-фарм», было разработано учеными техасского института печени. Но впоследствии препарат не получил широкого применения в России и сумма госконтрактов на его закупку невелика, резюмирует Беспалов.