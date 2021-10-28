«Магнит» опубликовал первые финансовые результаты после приобретения «Дикси»

Основной сложностью на начальном этапе интеграции «Дикси» в бизнес «Магнита» было не потерять позиции приобретенной компании и это удалось, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Дальше, по его словам, будет идти работа над повышением рентабельности, эффективности закупок, логистики и IT. Бурмистров отмечает, что с учетом вводимых по всей России ограничений, а также инфляции, как правило, именно федеральные сети являются основными выгодоприобретателями от этой ситуации. Он считает, что именно крупнейшие ритейлеры – «Магнит», Х5, «Лента» и проч. – получат дополнительный трафик и выиграют в конкурентной борьбе за покупателя у локальных сетей и несетевых объектов. Ранее X5 Group сообщила об увеличении выручки по итогам 9 месяцев 2021 г. на 10% до 1,5 трлн руб. «Лента» пока результаты за этот период не публиковала.