«Магнит» опубликовал первые финансовые результаты после приобретения «Дикси»Ритейлер увеличил выручку в III квартале почти на 30%
Выручка группы «Магнит» по итогам 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 трлн руб., следует из сообщения ритейлера. Это на 14,4% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом в III квартале этот показатель вырос на 27,7% до 489,3 млрд руб. В отчете компании отмечается, что именно в этот период завершилось приобретение розничного бизнеса «Дикси» (сумма сделки составила 97 млрд руб.) и с 22 июля «Магнит» начал учитывать его результаты в отчетности всей группы. Ритейлер также впервые раскрыл отдельно финансовые показатели «Дикси». Его выручка по итогам III квартала составила 53,3 млрд руб.
«Магнит» также первый раз раскрыл показатели по сегменту онлайн-бизнеса, который он запустил около года назад.
Общий онлайн-оборот товаров (GMV) за 9 месяцев составил 5,2 млрд руб. (из них больше половины – 2,9 млрд руб. – пришлось на III квартал). Среднее количество заказов за три последних месяца выросло до 32 600 в день, сказано в отчетности ритейлера.
EBITDA «Магнита» в III квартале выросла на 27% до 35 млрд руб., а чистая прибыль – на 41,1% до 13,6 млрд руб. Эти показатели «превысили консенсус-прогноз «Интерфакса», согласно которому ожидался рост EBITDA до 34,4 млрд руб., чистой прибыли – до 12,9 млрд руб. С учетом сделки с «Дикси» увеличился и чистый долг группы: если во II квартале 2021 г. этот показатель составлял 498,9 млрд руб., то к 30 сентября он вырос до 682,9 млрд руб.
Аналитики Golsman Sachs считают, что «Магнит» по результатам III квартала стал «самым быстрорастущим ритейлером среди публичных компаний в России». В частности, сопоставимые продажи (LFL) у ритейлера увеличились на 8,6%, в то время как у Х5 Group и Fix Price – на 4,8% и 4,4%, соответственно.
«Магнит» основал бизнесмен Сергей Галицкий. Сейчас крупнейшие акционеры сети – банк ВТБ (17,3%) и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова (16,7%), по данным компании. 63% акций компании в свободном обращении. Сейчас «Магнит» является вторым крупнейшим по выручке ритейлером в России после X5 Group. По данным на 30 сентября, компания управляла 25 315 магазинами (2477 из них перешли к ней вместе с «Дикси»).
В аналитическом отчете Промсвязьбанка отмечается, что слияние с «Дикси» не привнесло негативных неожиданностей и долгосрочные цели компании остались неизменными. По мере встраивания купленной компании в бизнес-модель «Магнита» можно ожидать увеличения рентабельности и положительного синергетического эффекта.
Основной сложностью на начальном этапе интеграции «Дикси» в бизнес «Магнита» было не потерять позиции приобретенной компании и это удалось, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Дальше, по его словам, будет идти работа над повышением рентабельности, эффективности закупок, логистики и IT. Бурмистров отмечает, что с учетом вводимых по всей России ограничений, а также инфляции, как правило, именно федеральные сети являются основными выгодоприобретателями от этой ситуации. Он считает, что именно крупнейшие ритейлеры – «Магнит», Х5, «Лента» и проч. – получат дополнительный трафик и выиграют в конкурентной борьбе за покупателя у локальных сетей и несетевых объектов. Ранее X5 Group сообщила об увеличении выручки по итогам 9 месяцев 2021 г. на 10% до 1,5 трлн руб. «Лента» пока результаты за этот период не публиковала.
Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко отмечает, что «Магнит» демонстрирует улучшение эффективности компании на протяжении последних 5-6 кварталов, что видно в продажах и операционной рентабельности. Но говорить о каком-либо существенном влиянии на общий бизнес сделки с «Дикси» пока рано, так как первые результаты подобных поглощений обычно видны через 2-3 квартала, а подводить итоги можно будет через год-полтора.