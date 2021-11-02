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РЖД заинтересовалась железной дорогой через Афганистан

Монополия примет участие в подготовке ТЭО узбекистанского участка
Ксения Потаева
Александра Астахова / Ведомости

Представитель «Российских железных дорог» (РЖД) подтвердил «Ведомостям» интерес к проекту строительства Трансафганской железной дороги, которая должна стать транзитным маршрутом из Европы в страны Южной Азии. «Холдинг РЖД готов к сотрудничеству с железными дорогами Узбекистана в части подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Трансафганской железной дороги», – сказал он.

29 октября состоялась онлайн-встреча и. о. председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» (УЖД, «Узбекистанская железная дорога») Хуснутдина Хосилова с первым заместителем гендиректора РЖД Сергеем Павловым, а также с руководителями проектных и научно-исследовательских институтов России и Узбекистана по вопросу создания Трансафганской железной дороги. На ней обсуждалась разработка «Росжелдорпроектом», 25% которого принадлежит РЖД, цифровой модели железнодорожной линии, сообщается в релизе на сайте УЖД. «Росжелдорпроект» готов проектировать новую магистраль, говорится на сайте проектного института.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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