РЖД заинтересовалась железной дорогой через Афганистан

29 октября состоялась онлайн-встреча и. о. председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» (УЖД, «Узбекистанская железная дорога») Хуснутдина Хосилова с первым заместителем гендиректора РЖД Сергеем Павловым, а также с руководителями проектных и научно-исследовательских институтов России и Узбекистана по вопросу создания Трансафганской железной дороги. На ней обсуждалась разработка «Росжелдорпроектом», 25% которого принадлежит РЖД, цифровой модели железнодорожной линии, сообщается в релизе на сайте УЖД. «Росжелдорпроект» готов проектировать новую магистраль, говорится на сайте проектного института.