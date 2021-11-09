Что покупает Coca-Cola за рекордные для нее $5,6 млрд

Что покупает Coca-Cola за рекордные для нее $5,6 млрдМайк Репоул продает знаменитой компании уже второй стартап
Coca-Cola – владелец 30%-ной доли BodyArmor, выпускающей спортивные напитки, а первые 15% компания купила в 2018 г. Теперь она докупает остальные 70% за $5,6 млрд. Весь бизнес оценен в $8 млрд. Для Coca-Cola это крупнейшая сделка за все время ее существования – прежний рекорд был поставлен в 2018 г. при покупке британской сети кофеен Costa Coffee за 3,9 млрд фунтов (тогда – около $5 млрд).
У Coca-Cola уже есть собственный спортивный напиток Powerade с 33-летней историей. По данным Beverage Digest, на которые ссылается CNBC, в начале прошлого года Powerade занимал 20% американского рынка. На BodyArmor с 10-летней историей приходилось 7%. А безусловным лидером рынка был принадлежащий PepsiCo бренд Gatorade, запущенный в 1965 г., он держал 72% продаж. По окончании года ситуация немного изменилась: Gatorade потерял почти 8%, Powerade – 2%, а у BodyArmor добавилось чуть меньше 1%. Не стоило бы об этом говорить, если бы не прогнозы одного из основателей BodyArmor, Майка Репоула, который предсказывает закат Gatorade.
Сам Репоул заключает сделку с Coca-Cola уже не в первый раз. В 2007 г. он продал ей свой стартап Energy Brands (бренд Glaceau), выпускавший воду, обогащенную различными полезными веществами, за $4,1 млрд. Сейчас Forbes оценивает состояние Репоула в $1,5 млрд.
Выбор назрел
Репоул, появившийся на свет 21 января 1969 г., с молодых лет увлекался двумя вещами: спортом и бизнесом. Многие подростки в его родном нью-йоркском районе Куинс выписывали журнал Sports Illustrated. Но вряд ли одновременно оформляли подписку на журнал Money, который Репоул прочитывал от корки до корки.