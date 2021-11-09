Что покупает Coca-Cola за рекордные для нее $5,6 млрд

У Coca-Cola уже есть собственный спортивный напиток Powerade с 33-летней историей. По данным Beverage Digest, на которые ссылается CNBC, в начале прошлого года Powerade занимал 20% американского рынка. На BodyArmor с 10-летней историей приходилось 7%. А безусловным лидером рынка был принадлежащий PepsiCo бренд Gatorade, запущенный в 1965 г., он держал 72% продаж. По окончании года ситуация немного изменилась: Gatorade потерял почти 8%, Powerade – 2%, а у BodyArmor добавилось чуть меньше 1%. Не стоило бы об этом говорить, если бы не прогнозы одного из основателей BodyArmor, Майка Репоула, который предсказывает закат Gatorade.