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Финансовые результаты «Роснефти» за девять месяцев 2021 года превзошли ожидания аналитиков

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Матвей Катков
Несмотря на неопределенность в мировой экономике, сейчас наблюдается опережающий рост спроса на традиционные энергоресурсы / Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль «Роснефти» по итогам девяти месяцев 2021 г. составила 696 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем за весь 2020 год, следует из отчета компании по МСФО за III квартал. Кроме того, по сравнению со II кварталом чистая прибыль выросла на 35% до 314 млрд руб. ($4,3 млрд). При этом, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, основанному на обзорах инвестбанков, по итогам III квартала этот параметр ожидался на уровне 296 млрд руб. Более того, в III квартале чистая прибыль «Роснефти» превзошла аналогичный показатель таких отраслевых мейджоров, как BP (без учета доли в «Роснефти»), PetroChina, Shell и Equinor.

EBITDA «Роснефти» за девять месяцев составила более 1,6 трлн руб. – это максимальный показатель за историю компании. В III квартале показатель EBITDA вырос на 12% до 638 млрд руб., что на 9 млрд руб. выше консенсус-прогноза аналитиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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