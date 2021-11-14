Финансовые результаты «Роснефти» за девять месяцев 2021 года превзошли ожидания аналитиков

Финансовые результаты «Роснефти» за девять месяцев 2021 года превзошли ожидания аналитиковВ пользу компании сыграла удачная сделка по продаже доли в «Восток ойле»
Чистая прибыль «Роснефти» по итогам девяти месяцев 2021 г. составила 696 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем за весь 2020 год, следует из отчета компании по МСФО за III квартал. Кроме того, по сравнению со II кварталом чистая прибыль выросла на 35% до 314 млрд руб. ($4,3 млрд). При этом, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, основанному на обзорах инвестбанков, по итогам III квартала этот параметр ожидался на уровне 296 млрд руб. Более того, в III квартале чистая прибыль «Роснефти» превзошла аналогичный показатель таких отраслевых мейджоров, как BP (без учета доли в «Роснефти»), PetroChina, Shell и Equinor.
EBITDA «Роснефти» за девять месяцев составила более 1,6 трлн руб. – это максимальный показатель за историю компании. В III квартале показатель EBITDA вырос на 12% до 638 млрд руб., что на 9 млрд руб. выше консенсус-прогноза аналитиков.