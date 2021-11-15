Банк «Траст» отменил торги по продаже «Интеко»

«Траст» принял решение отменить торги по продаже компании «Интеко», которые должны были состояться 16 ноября. Это следует из официального сообщения банка непрофильных активов. Там указано, что 10 ноября 2021 г. окружной суд Никосии по иску компании Morden Finance Limited запретил банку «Траст» и ряду иных ответчиков проводить аукцион. Несмотря на то что Арбитражный суд Москвы отказал истцу в принятии аналогичным мер в России, банк решил не перекладывать риск утраты титула на потенциального покупателя.