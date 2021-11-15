Банк «Траст» отменил торги по продаже «Интеко»Проведению аукциона помешали суды с бывшим миноритарием девелопера
«Траст» принял решение отменить торги по продаже компании «Интеко», которые должны были состояться 16 ноября. Это следует из официального сообщения банка непрофильных активов. Там указано, что 10 ноября 2021 г. окружной суд Никосии по иску компании Morden Finance Limited запретил банку «Траст» и ряду иных ответчиков проводить аукцион. Несмотря на то что Арбитражный суд Москвы отказал истцу в принятии аналогичным мер в России, банк решил не перекладывать риск утраты титула на потенциального покупателя.
Morden Finance Limited, как рассказывал ее представитель, оспаривает передачу акций «Интеко» бизнесменом Микаилом Шишхановым «Трасту» в счет погашения долга Бинбанка и Рост-банка. «Мы считаем отчуждение акций компанией Aurevo Limited (ранее владела девелопером. – «Ведомости») незаконным, так как оно состоялось без уведомления и согласия Morden Finance Limited, с нарушением всех корпоративных процедур», — говорил он. Самой компании принадлежало примерно 5% девелопера.
Бенефициар компании – предприниматель Руслан Валитов, говорил ее представитель. По данным «СПАРК-Интерфакса», его полный тезка является совладельцем ПАО «Мотовилихинские заводы», крупнейшим акционером которого сейчас выступает госкорпорация «Ростех». А партнером Валитова по фирме «Зо-Ро петролеум» выступает сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман. Валитов, впрочем, может действовать в интересах бывшего топ-менеджера «Интеко» Олега Солощанского, говорили источники «Ведомостей». Сам он это отрицал.
Банк «Траст» планировал выручить от продажи «Интеко» не менее 37,5 млрд руб. Среди претендентов на акции девелоперы – группа «Самолет», Sminex, компания, которая, возможно, связана с группой «Регион» и структура акционера «Уралхима» Дмитрия Мазепина и его партнеров.