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Зоомагазины столкнулись с дефицитом специальных и диетических кормов

Россельхознадзор ограничил импорт из ЕС, США и Канады, многим продуктам нет аналогов в России
Екатерина Бурлакова
На российское производство приходится 80–85% всех потребляемых кормов для питомцев, остальное – импорт / PIXABAY

О том, что в зоомагазинах не хватает некоторых видов кормов для кошек и собак, «Ведомостям» рассказали три сотрудника таких специализированных точек. Эту информацию подтвердил представитель крупной компании, специализирующейся на производстве кормов. По их словам, это связано с ограничениями Россельхознадзора, запретившего ввоз некоторой импортной продукции.

У сети «Четыре лапы», например, ассортимент сократился на 30–40%, говорит ее представитель Анатолий Верещагин. По словам гендиректора «Бетховена» Георгия Чкареули, часть продукции действительно отсутствует в продаже. В основном это функциональное или лечебное питание для животных, заменить его российскими аналогами невозможно, добавляет он. Из-за этой ситуации ассортимент кормов у компании сократился на 20–30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных