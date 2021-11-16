Зоомагазины столкнулись с дефицитом специальных и диетических кормов

Зоомагазины столкнулись с дефицитом специальных и диетических кормовРоссельхознадзор ограничил импорт из ЕС, США и Канады, многим продуктам нет аналогов в России
О том, что в зоомагазинах не хватает некоторых видов кормов для кошек и собак, «Ведомостям» рассказали три сотрудника таких специализированных точек. Эту информацию подтвердил представитель крупной компании, специализирующейся на производстве кормов. По их словам, это связано с ограничениями Россельхознадзора, запретившего ввоз некоторой импортной продукции.
У сети «Четыре лапы», например, ассортимент сократился на 30–40%, говорит ее представитель Анатолий Верещагин. По словам гендиректора «Бетховена» Георгия Чкареули, часть продукции действительно отсутствует в продаже. В основном это функциональное или лечебное питание для животных, заменить его российскими аналогами невозможно, добавляет он. Из-за этой ситуации ассортимент кормов у компании сократился на 20–30%.