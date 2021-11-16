Зоомагазины столкнулись с дефицитом специальных и диетических кормов

У сети «Четыре лапы», например, ассортимент сократился на 30–40%, говорит ее представитель Анатолий Верещагин. По словам гендиректора «Бетховена» Георгия Чкареули, часть продукции действительно отсутствует в продаже. В основном это функциональное или лечебное питание для животных, заменить его российскими аналогами невозможно, добавляет он. Из-за этой ситуации ассортимент кормов у компании сократился на 20–30%.