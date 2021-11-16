«Роснефть» и BP открыли крупное газовое месторождение на Таймыре

«Роснефть» и BP открыли крупное газовое месторождение на ТаймыреЕго запасы оцениваются в 384 млрд куб. м газа
Совместное предприятие (СП) «Роснефти» и британской BP «Ермак нефтегаз» открыло новое крупное газоконденсатное месторождение на Таймыре. Это подтвердила Госкомиссия по запасам полезных ископаемых, сообщила 15 ноября «Роснефть».
Запасы месторождения оцениваются в 384 млрд куб. м газа. Оно было открыто в результате бурения поисковой скважины № 1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет «Ермак нефтегаз».
«Месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности, – отмечается в сообщении. – Промышленные запасы газа установлены в пяти залежах суходудинской свиты нижнего мелового периода».
В российской компании подчеркивают, что результаты геологоразведочных работ, проведенных в непосредственной близости от Пайяхского месторождения, входящего в крупнейший проект «Роснефти» «Восток ойл», подтверждают значительный нефтегазовый потенциал данной территории.
Что такое «Восток ойл»
Проект «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал «Восток ойла» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта – 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т, начиная с 2030 г. – в 115 млн т. В «Роснефти» ранее сообщали, что углеродный след «Восток ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира.
Новое месторождение, как уточняется в релизе, названо в честь погибшего 8 сентября 2021 г. в Красноярском крае министра МЧС Евгения Зиничева.
Директор практики «Разведка и добыча нефти и газа» Vygon Consulting Сергей Клубков говорит, что открытое СП «Роснефти» и BP месторождение расширяет и без того огромную ресурсную базу «Роснефти» на Таймыре.
Для развития газового направления «Роснефть» заинтересована в расширении ресурсной базы на Таймыре. В апреле компания «Восток ойл» выиграла аукционы на Дерябинский (запасы по категориям С1 и С2 – 54,6 млрд куб. м) и Турковский (запасы 54 млрд куб. м) участки.
Открытие нового газоконденсатного месторождения на Таймыре еще раз подтверждает уникальную нефтегазоносность региона, говорит гендиректор компании «ИнфоТЭК терминал» Рустам Танкаев. Он отметил, что это одно из крупнейших месторождений, открытых за последние годы. По его словам, всего несколько лет назад некоторые отраслевые эксперты уверяли, что в недрах этого региона якобы ничего ценного нет, а «Лукойл» даже отказался продолжать бурение на Восточно-Таймырском участке, ссылаясь на его бесперспективность.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов согласен с тем, что именно совместное решение «Роснефти» и BP продолжить работы в этом сложном с климатической и геологической точки зрения регионе позволило открыть новое крупное месторождение. Он добавил, что таймырские месторождения отличаются малым содержанием серы, что позволит минимизировать углеродный след при переработке нефти.
По мнению эксперта Торгово-промышленной палаты Дмитрия Полохина, из-за этого таймырская нефть будет торговаться дороже, чем эталонная марка Brent.
Геологоразведочное СП «Роснефти» и BP было создано в 2016 г. Доля «Роснефти» составляет 51%, а ВР – 49%. Месторождение имени Зинчева – его первое крупное открытие. «Роснефть» и BP сотрудничают и в рамках добычных проектов в России: «Таас Юрях» в Восточной Сибири и «Харампурнефтегаз» в ЯНАО. Кроме того, BP является крупнейшим иностранным акционером «Роснефти» с долей 19,75%.
Сотрудничество с «Роснефтью» выгодно BP, что она регулярно отражает в своих отчетах, говорит директор Института мировой экономики и международных отношений Федор Войтоловский. Он обращает внимание, что за девять месяцев 2021 г. участие ВР в капитале «Роснефти» обеспечило британской компании 35% ее чистой прибыли и около трети общей добычи. Успешные результаты в рамках СП «Ермак нефтегаз» могут послужить драйвером для дальнейшего углубления сотрудничества двух компаний, считает он. Ведь, как известно, на Таймыре «Роснефть» сейчас реализует свой флагманский проект «Восток ойл», который привлекает инвесторов со всего мира».