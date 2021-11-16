«Роснефть» и BP открыли крупное газовое месторождение на Таймыре

Что такое «Восток ойл»

Проект «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал «Восток ойла» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта – 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т, начиная с 2030 г. – в 115 млн т. В «Роснефти» ранее сообщали, что углеродный след «Восток ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира.