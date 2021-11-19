Крупнейшая в России рыбодобывающая компания выкупила бизнес у своего конкурента

Причиной продажи части бизнеса акционеры «Фэста» называют ужесточение ФЗ-57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества», имеющие стратегическое значение для государства, говорится в сообщении. В 2018 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что дочерняя компания группы («Северная флотилия») до приобретения прав на вылов рыбы находилась под контролем иностранного инвестора, что не было согласовано с правительством. Как следует из картотеки арбитражных дел, «Стрелец», «Таурус» и «Эридан» пытались оспорить выводы ФАС об иностранном контроле. В заключении ФАС относительно компании АО «Эридан» в 2018 г., в частности, говорилось о том, что основными владельцами «Северной флотилии» являлись «П.Ю.Б. (совпадает с инициалами Пруткова Юрия Борисовича. – «Ведомости»), его жена и трое детей» (все они, по данным службы, имели гражданство или вид на жительство Мальты, а сами супруги проживали в Швейцарии). Совокупно они на тот момент владели 81,851% акций «Северной флотилии». Это разбирательство завершилось в 2019 г. отказом о передаче дела в коллегию Верховного суда.