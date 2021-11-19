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Бизнес

Крупнейшая в России рыбодобывающая компания выкупила бизнес у своего конкурента

Сделка между «Норебо» и ГК «Фэст» связана с ужесточением законодательства об иностранном контроле
Маргарита Соболь Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Акционеры крупного рыбодобытчика – ГК «Фэст» – закрыли сделку по продаже акций рыбодобывающих предприятий в России структурам «Норебо». Об этом говорится в сообщениях обеих компаний. Управление приобретаемыми предприятиями останется в Мурманске, где расположен головной офис «Норебо», а сами компании будут функционировать в качестве обособленной производственной единицы. Условия сделки стороны не раскрывают.

«Фэст» управляет компанией АО «Северная флотилия», в которую входят в том числе рыбодобывающие фирмы «Стрелец», «Таурус» и «Эридан» По итогам прошлого года они вместе получили 9,12 млрд руб. выручки и 2,42 млрд руб. чистой прибыли. Под контролем «Фэста» в 2018 г. находились четыре рыболовных траулера, которые ежегодно добывали около 150 000 т трески, скумбрии, сардины, сельди и др. Бенефициаром компании участники рынка называют бизнесмена Юрия Пруткова.

Причиной продажи части бизнеса акционеры «Фэста» называют ужесточение ФЗ-57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества», имеющие стратегическое значение для государства, говорится в сообщении. В 2018 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что дочерняя компания группы («Северная флотилия») до приобретения прав на вылов рыбы находилась под контролем иностранного инвестора, что не было согласовано с правительством. Как следует из картотеки арбитражных дел, «Стрелец», «Таурус» и «Эридан» пытались оспорить выводы ФАС об иностранном контроле. В заключении ФАС относительно компании АО «Эридан» в 2018 г., в частности, говорилось о том, что основными владельцами «Северной флотилии» являлись «П.Ю.Б. (совпадает с инициалами Пруткова Юрия Борисовича. – «Ведомости»), его жена и трое детей» (все они, по данным службы, имели гражданство или вид на жительство Мальты, а сами супруги проживали в Швейцарии). Совокупно они на тот момент владели 81,851% акций «Северной флотилии». Это разбирательство завершилось в 2019 г. отказом о передаче дела в коллегию Верховного суда.

Как писала газета «Коммерсантъ» , именно претензии ФАС могли вынудить Пруткова продать бизнес. Среди потенциальных покупателей издание называло Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) Глеба Франка, но, по его данным, она предлагала за бизнес втрое меньше рыночной стоимости.

«Последние три года перед Прутковым стоял вопрос, с чем расстаться: со швейцарским паспортом или с компанией», – прокомментировал «Ведомостям» руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, для «Норебо» эти предприятия – очень хорошее приобретение: это 150 000 т ликвидной рыбы, пикши, трески, а также возможность вести промысел у берегов Западной Африки, с развитой сбытовой сетью, с известными рыбными брендами. Но источник, знакомый с бизнесом группы, уточняет, что сейчас группа добывает почти в два раза меньше – 80 000 т рыбы.

ГК «Норебо» принадлежит бизнесмену Виталию Орлову. Это крупнейшая в России рыбодобывающая компания. В 2018 г. она вылавливала 618 000 т, текущие объемы добычи она не раскрывает. По подсчетам Forbes, она владеет квотами на вылов более 420 000 т минтая, трески, пикши и пр. в год. В 2020 г. издание оценивало выручку «Норебо» в 60,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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