Химики выдвинули встречные требования для заморозки цен на удобрения

В начале ноября 2021 г. были зафиксированы исторические максимумы цен на удобрения на глобальном рынке. Как писали «Ведомости», 4 ноября стоимость карбамида на условиях поставки FOB Черное море достигла $795/т, карбамидно-аммиачной смеси – $633/т, карбамида с базисом FOB Ближний Восток – $900/т, FOB Южный (Украина) – $825/т. Цены растут на фоне повышенного спроса на продовольствие, летом-осенью 2021 г. рост усилился из-за дорогого газа, который используется в качестве сырья для выпуска азотных удобрений и остановки предприятий по их производству в ЕС на фоне энергокризиса. Вслед за мировыми ценами росла и стоимость удобрений в России: по данным биржи СПбМТСБ, различные виды удобрений с января по июль 2021 г. подорожали на 30–70%, а с июля 2020 г. – в 1,6–2 раза.