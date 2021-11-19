Химики выдвинули встречные требования для заморозки цен на удобрения

Химики выдвинули встречные требования для заморозки цен на удобренияОни хотят обязать сельхозпроизводителей закупать заранее оговоренные объемы продукции
Крупнейшие российские производители удобрений обсуждают с правительством условия заморозки цен на свою продукцию для сельхозпроизводителей до июня 2022 г. Об этом заявил гендиректор «Фосагро», глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев 19 ноября по итогам совещания у вице-премьера Юрия Борисова в Череповце.
«Помимо фиксации цен, речь идет о гарантии объемов поставки. Нам нужна гарантия встречных покупок», – сказал Гурьев (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, в случае заморозки цен сельхозпроизводители могут не захотеть покупать существенные объемы удобрений до момента весенних полевых работ, то есть до марта-апреля.
Представитель РАПУ подтвердил «Ведомостям», что крупнейшие компании отрасли планируют продлить режим сдерживания цен на продукцию до 31 мая включительно, который действует с июля по 31 декабря. По его словам, такое решение было принято по итогам прошедшего в пятницу совещания под председательством Борисова. «Ведомости» также направили запросы в «Акрон» и «Еврохим», а также «Уралхим» и «Уралкалий» (не входят в РАПУ).
Борисов пояснил, что в ходе совещания «обсуждались механизмы хеджирования рисков при волатильности цен на мировом рынке удобрений» (его слова передал «Ведомостям» представитель вице-премьера).
По данным «Интерфакса», производители минудобрений планируют заключить соглашения с Минпромторгом, Минсельхозом и регионами РФ, где будут зафиксированы обязательства по поставкам на внутренний рынок. Торговые политики компаний-производителей при этом будут фиксировать цены на базисе заводов и объемы поставки в каждый регион, мониторить их исполнение будет Минсельхоз.
«Компании-экспортеры зерна готовы поддержать сельхозпроизводителей, профинансировав закупку необходимых объемов удобрений в рамках авансирования сезонных полевых работ», – сказал «Ведомостям» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он также добавил, что ассоциация одобряет усилия отечественных производителей, направленные на то, чтобы насытить минудобрениями в первую очередь российский рынок.
В начале ноября 2021 г. были зафиксированы исторические максимумы цен на удобрения на глобальном рынке. Как писали «Ведомости», 4 ноября стоимость карбамида на условиях поставки FOB Черное море достигла $795/т, карбамидно-аммиачной смеси – $633/т, карбамида с базисом FOB Ближний Восток – $900/т, FOB Южный (Украина) – $825/т. Цены растут на фоне повышенного спроса на продовольствие, летом-осенью 2021 г. рост усилился из-за дорогого газа, который используется в качестве сырья для выпуска азотных удобрений и остановки предприятий по их производству в ЕС на фоне энергокризиса. Вслед за мировыми ценами росла и стоимость удобрений в России: по данным биржи СПбМТСБ, различные виды удобрений с января по июль 2021 г. подорожали на 30–70%, а с июля 2020 г. – в 1,6–2 раза.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в связи с ситуацией на энергорынке в Европе. Глава государства поручил правительству и премьеру к 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий мировой инфляции, в том числе на рынке азотных удобрений. После поручения президента в правительстве прошло несколько совещаний, на которых обсуждалось ценообразование на удобрения на 2022 г., говорил «Ведомостям» источник, близкий к производителям удобрений.
В начале ноября правительство решило ввести временные ограничения на экспорт РФ азотных и азотосодержащих удобрений с 1 декабря по 31 мая. Для азотных удобрений будут установлены ограничения на уровне не более 5,9 млн т, а для сложных – не более 5,35 млн т. Квоты между компаниями должны распределить до 25 ноября 2021 г.
Включение в соглашение о продлении действия специальных цен гарантий объемов закупок является логичным, так как позволяет производителям эффективнее планировать производственную и сбытовую деятельность, сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В предыдущие периоды плановые объемы закупок удобрений российскими аграриями систематически недооценивались и в течение года происходила, как минимум, одна переоценка в большую сторону, говорит аналитик. В связи с этим важно выработать подходы к разработке плана закупок, которые обеспечили бы баланс интересов производителей и покупателей.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, пик спроса на удобрения в России приходится на II квартал, перед началом посевной, а спрос в I квартале «традиционно низкий». На фоне ограничений по экспорту у производителей удобрений есть риск, что часть продукции не будет востребована внутренним рынком.
Гарантией для химических компаний могла бы стать закупка калийных и фосфатных удобрений в госрезерв, считает Гришунин. Но азотные удобрения нужно хранить аккуратно, говорит он, напоминая про взрывы хранилища аммиачной селитры в Бейруте в августе 2020 г. (погибли более 200 человек, без жилья остались примерно 300 000).
Источник «Ведомостей» в сельхозкомпании отметил, что у подавляющего большинства агропроизводителей нет своих складов для хранения аммиачной селитры и карбамида. «Они хранят законтрактованные объемы на сертифицированных складах региональных дистрибьюторов, – отметил он. – Поэтому задача производителей удобрений лишь в том, чтобы обеспечить физические объемы на этих складах в достаточном количестве».