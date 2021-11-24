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На границе с Финляндией начались усиленные досмотры посылок с продуктами

Перед Новым годом сыр и красную икру проверяют до 20 дней
Ксения Потаева
Проблемы в «Торфяновке» возникали и ранее / Евгений Егоров / Ведомости

В конце октября и ноябре в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Торфяновка», расположенном на российско-финской границе в Выборгском районе Ленинградской области, таможня начала задерживать и тщательно проверять фуры, везущие сборный груз для российских покупателей-физлиц из финских интернет-магазинов.

Как сообщил «Ведомостям» представитель логистической компании СДЭК, в течение последних нескольких недель поступило «много жалоб от интернет-магазинов финских товаров и их клиентов на значительное увеличение сроков доставки». Задержки составляют в среднем 5–6 дней, говорит он. «Уже больше месяца сотрудники автомобильного таможенного пункта на российско-финской границе проводят усиленные досмотры ввозимых товаров», – отметил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных