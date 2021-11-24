На границе с Финляндией начались усиленные досмотры посылок с продуктами

Как сообщил «Ведомостям» представитель логистической компании СДЭК, в течение последних нескольких недель поступило «много жалоб от интернет-магазинов финских товаров и их клиентов на значительное увеличение сроков доставки». Задержки составляют в среднем 5–6 дней, говорит он. «Уже больше месяца сотрудники автомобильного таможенного пункта на российско-финской границе проводят усиленные досмотры ввозимых товаров», – отметил собеседник.