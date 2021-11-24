На границе с Финляндией начались усиленные досмотры посылок с продуктами

На границе с Финляндией начались усиленные досмотры посылок с продуктамиПеред Новым годом сыр и красную икру проверяют до 20 дней
В конце октября и ноябре в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Торфяновка», расположенном на российско-финской границе в Выборгском районе Ленинградской области, таможня начала задерживать и тщательно проверять фуры, везущие сборный груз для российских покупателей-физлиц из финских интернет-магазинов.
Как сообщил «Ведомостям» представитель логистической компании СДЭК, в течение последних нескольких недель поступило «много жалоб от интернет-магазинов финских товаров и их клиентов на значительное увеличение сроков доставки». Задержки составляют в среднем 5–6 дней, говорит он. «Уже больше месяца сотрудники автомобильного таможенного пункта на российско-финской границе проводят усиленные досмотры ввозимых товаров», – отметил собеседник.