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«Ираэро» не возьмет в лизинг SSJ100 в этом году

Пока вместо российских самолетов авиакомпания начала эксплуатировать Airbus
Анастасия Львова
Компании с SSJ100 в парке получили около 70% субсидии / Максим Стулов / Ведомости

Иркутская авиакомпания «Ираэро», которая осуществляет полеты на российских SSJ100 с 2016 г., не будет пополнять парк этим типом в 2021 г., сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов. «Все-таки SSJ100 – это самолет, приоритетный для субсидируемых государством маршрутов. Исходя из объема [субсидий], мы будем понимать потребность во флоте и примем решение [о поставках или отказе от SSJ100] в следующем году», – сообщил он. Сейчас в парке авиакомпании семь SSJ100, все находятся в состоянии летной годности, добавил он.

О планах пополнить флот компании дополнительными SSJ100 гендиректор и совладелец «Ираэро» Юрий Лапин рассказывал еще в феврале в интервью «Интерфаксу». Он говорил о потребности в пяти SSJ100. «Нам без разницы, новые они или нет. В целом мы сейчас больше рассматриваем вторичный парк SSJ100», – отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных