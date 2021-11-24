«Ираэро» не возьмет в лизинг SSJ100 в этом году

Иркутская авиакомпания «Ираэро», которая осуществляет полеты на российских SSJ100 с 2016 г., не будет пополнять парк этим типом в 2021 г., сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов. «Все-таки SSJ100 – это самолет, приоритетный для субсидируемых государством маршрутов. Исходя из объема [субсидий], мы будем понимать потребность во флоте и примем решение [о поставках или отказе от SSJ100] в следующем году», – сообщил он. Сейчас в парке авиакомпании семь SSJ100, все находятся в состоянии летной годности, добавил он.