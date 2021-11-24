Stellantis хочет делать механические коробки передач в России

Stellantis хочет делать механические коробки передач в РоссииТакой проект может в основном ориентироваться на экспорт, считает эксперт
Группа Stellantis 24 ноября сообщила о подготовке к запуску производства механических коробок передач (МКПП) на своей площадке в России. Сейчас ведется активная работа по углублению локализации агрегата для старта производства в конце 2022 г., говорится в сообщении Stellantis. Есть планы и по экспорту этой продукции из России, сказал «Ведомостям» представитель компании, не уточнив детали. Объемы предполагаемого производства он также не назвал.
Автомобильный альянс Stellantis был образован в январе 2021 г. путем слияния группы PSA и Fiat Chrysler. Основной актив альянса в России – завод «ПСМА Рус», запущенный СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation в 2010 г. под Калугой. Stellantis по наследству досталось 70% долей в предприятии, остальное – у Mitsubishi. На заводе производят легковые автомобили Peugeot 408 и Citroen C4, а также легкие коммерческие автомобили (LCV): небольшие грузовики и машины для перевозки пассажиров марок Peugeot, Opel и Citroen. Mitsubishi собирает на предприятии внедорожники Outlander и Pajero Sport. Из сегмента мини-фургонов и компактвэнов налажен выпуск моделей Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.
«ПСМА Рус» заключил специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом в июне 2019 г. Компания собиралась инвестировать 7,1 млрд руб. в расширение модельного ряда в России, в том числе за счет моделей Opel, локализовать новую платформу, начать производство дизельных двигателей и коробок передач. Последнее предполагалось сделать не ранее 2027 г. Компания ранее не объявляла, какие именно коробки передач собирается делать в России.
До сих пор иностранные автоконцерны, локализующие выпуск своих автомобилей в России, не переносили сюда производство МКПП. Локализовать в России производство коробки передач планировал альянс Renault-Nissan в совместном СПИКе с «АвтоВАЗом», речь шла о японском вариаторе Jatco, которым сейчас оснащаются многие производимые альянсом в России модели автомобилей, включая Lada. Концерн Volkswagen рассматривал вопрос локализации коробки-робота на своей калужской площадке.
Завод «ПСМА Рус» сейчас сильно недозагружен: при производственной мощности в 100 000 автомобилей в год в 2020 г. было выпущено лишь 4000, план на 2021 г. предусматривает выпуск 17 000 единиц, говорил «Ведомостям» старший вице-президент Stellantis, глава региона Евразия альянса Ксавье Дюшман.
Экспорт должен помочь предприятию восстановить загрузку – за 2021–2022 гг. она должна вырасти в 8 раз, в том числе и за счет российского рынка, прогнозировал он.
В рамках экспортной стратегии завод собирается экспортировать и дизельные двигатели объемом 1,6 л, производство который было запущено в мае 2021 г. в Калуге. Кроме этого, в конце июля «ПСМА Рус» начал выпуск новой, не производившейся до этого в России модели фургона Fiat Scudo. Это легкий коммерческий автомобиль (LCV), созданный на одной платформе с LCV семейства Peugeot Expert / Traveller, выпускается в грузовом и пассажирском исполнении в Италии. В России он не продается и, скорее всего, продаваться не будет, говорил «Ведомостям» управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, – машина предназначена в первую очередь на экспорт. Расширение производства и запуск в течение 2021 г. новых проектов позволяет создать более 1000 дополнительных рабочих мест в калужском регионе, отмечает компания.
Локализация коробок для Stellantis – вынужденное решение, продиктованное условием подписанного СПИКа, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Компания в России сделала ставку на сегмент коммерческого транспорта – «каблучков», на которые устанавливается МКПП, объяснил он «Ведомостям». В Европе механическую коробку постепенно перестают ставить на машины этого сегмента, но, кроме Европы, такие автомобили делают еще в большом количестве стран, говорит Бургазлиев. Соответственно, есть смысл производить МКПП в России, экспортировать и получать на это субсидии Минпромторга, резюмирует он. По оценкам эксперта, стоимость вложений в проект зависит от планируемого количества сборочных операций, которые будут осуществляться в России и может составлять от 10 млн до 20 млн евро.