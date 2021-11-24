Stellantis хочет делать механические коробки передач в России

В рамках экспортной стратегии завод собирается экспортировать и дизельные двигатели объемом 1,6 л, производство который было запущено в мае 2021 г. в Калуге. Кроме этого, в конце июля «ПСМА Рус» начал выпуск новой, не производившейся до этого в России модели фургона Fiat Scudo. Это легкий коммерческий автомобиль (LCV), созданный на одной платформе с LCV семейства Peugeot Expert / Traveller, выпускается в грузовом и пассажирском исполнении в Италии. В России он не продается и, скорее всего, продаваться не будет, говорил «Ведомостям» управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, – машина предназначена в первую очередь на экспорт. Расширение производства и запуск в течение 2021 г. новых проектов позволяет создать более 1000 дополнительных рабочих мест в калужском регионе, отмечает компания.