Равиль Хакимов покинет пост гендиректора корпорации «Иркут»

Вместо Хакимова руководить «Иркутом» будет переходящий на работу в ОАК нынешний гендиректор «Вертолетов России» (также входят в «Ростех») Андрей Богинский. При этом Богинский, по данным собеседников «Ведомостей», будет совмещать должности заместителя гендиректора ОАК по гражданской авиации и гендиректора «Иркута». «По аналогии с тем, как это реализовано в дивизионе транспортной авиации: Сергей Ярковой является заместителем гендиректора ОАК Юрия Слюсаря и гендиректором ПАО «Ил», – пояснил один из источников. «Иркут» – субхолдинг ОАК, на базе которого в ходе реформы сформирован центр дивизиона гражданской авиации. В компанию, в частности, в 2020 г. внесли производителя SSJ100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (теперь это филиал «Иркута» «Региональные самолеты»). В дивизион также вошли «ОАК – центр комплексирования» и «Аэрокомпозит» (центр компетенций по композитным конструкциям, включая крыло среднемагистрального лайнера МС-21). Входящие в «Иркут» предприятия выпускают истребители Су-30, учебно-боевые Як-130, пассажирские SSJ100. Разработкой МС-21 занимается также «Иркут», его первые коммерческие поставки ожидаются в 2022 г.