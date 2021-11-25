Равиль Хакимов покинет пост гендиректора корпорации «Иркут»Андрей Богинский может занять его пост и стать заместителем гендиректора ОАК
Гендиректор корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха», ОАК) Равиль Хакимов уйдет с должности в ближайшее время, сообщили «Ведомостям» два источника в ОАК, близкий к ОАК человек и знакомый с планами назначений высокопоставленный чиновник.
По словам одного из собеседников, Хакимов уйдет уже на следующей неделе, задолго до завершения его контракта в «Иркуте», который истекает в апреле 2022 г. К заседанию совета директоров ОАК (запланировано на 30 ноября) поручено подготовить материалы по работе Хакимова в корпорации, чтобы дать ему оценку и оформить увольнение, уточнил другой собеседник. На тот же день назначено и заседание совета директоров «Иркута».
Возможность своего увольнения подтвердил «Ведомостям» сам Хакимов. «Это вопрос к акционерам и членам совета директоров. Но да, этот вопрос обсуждается», – сообщил он. Топ-менеджер добавил, что у него уже есть варианты по дальнейшему трудоустройству, но отказался их комментировать.
Вместо Хакимова руководить «Иркутом» будет переходящий на работу в ОАК нынешний гендиректор «Вертолетов России» (также входят в «Ростех») Андрей Богинский. При этом Богинский, по данным собеседников «Ведомостей», будет совмещать должности заместителя гендиректора ОАК по гражданской авиации и гендиректора «Иркута». «По аналогии с тем, как это реализовано в дивизионе транспортной авиации: Сергей Ярковой является заместителем гендиректора ОАК Юрия Слюсаря и гендиректором ПАО «Ил», – пояснил один из источников. «Иркут» – субхолдинг ОАК, на базе которого в ходе реформы сформирован центр дивизиона гражданской авиации. В компанию, в частности, в 2020 г. внесли производителя SSJ100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (теперь это филиал «Иркута» «Региональные самолеты»). В дивизион также вошли «ОАК – центр комплексирования» и «Аэрокомпозит» (центр компетенций по композитным конструкциям, включая крыло среднемагистрального лайнера МС-21). Входящие в «Иркут» предприятия выпускают истребители Су-30, учебно-боевые Як-130, пассажирские SSJ100. Разработкой МС-21 занимается также «Иркут», его первые коммерческие поставки ожидаются в 2022 г.
Карьера Равиля Хакимова
Родился в 1978 г. Окончил Московский пограничный институт ФСБ, имеет диплом Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «юриспруденция», степень MBA. В 2007–2010 гг. работал в управлении автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», на Казанском заводе точного машиностроения, в «Радиоприборе». В 2010–2018 гг. в КРЭТе поднялся от начальника отдела до заместителя гендиректора. Весной 2018 г. назначен директором департамента Минпромторга РФ, откуда и пришел в «Иркут» в апреле 2019 г.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», уход Хакимова связан с ротацией руководящих кадров в отрасли: на должность гендиректора «Вертолетов России» назначат гендиректора входящего в «Ростех» «Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ; производит радиоэлектронное оборудование для авиапрома) Николая Колесова, давнего знакомого гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова (о переходе Богинского в ОАК и приходе Колесова в «Вертолеты России» сообщал РБК). Перестановку кадров источник «Ведомостей» называет исключительно аппаратной борьбой. «Для Богинского переход из «Вертолетов» в ОАК – это, безусловно, понижение», – говорит он.
Определенности с дальнейшей позицией Хакимова нет, отмечают собеседники «Ведомостей». Он может занять должность топ-менеджера «Вертолетов России», такой вариант обсуждается, сообщил один из источников. Под руководством Колесова Хакимов работал в КРЭТе на разных должностях с 2010 по 2018 г.
Это не первая попытка снять Хакимова, напоминает один из источников «Ведомостей». По его словам, год назад в ОАК также готовилось увольнение топ-менеджера «Иркута», но тогда по итогам личной встречи Хакимова с Чемезовым оно так и не было утверждено. Причиной недовольства гендиректором «Иркута» тогда был, в частности, ход реализации проекта МС-21, считает собеседник.
Разрабатывать МС-21 начали в 2000-х гг. Ввод в эксплуатацию первых самолетов был намечен на 2017 г. В конце 2018 г. «Аэрокомпозит» попал под санкции США, и «Иркуту» пришлось ждать разработки российского композита. Чемезов объявил о переносе запуска серийного производства на конец 2020 г., а старт поставок перенесли на 2021 г. Но теперь лишь в этом декабре планируется получить сертификат типа на МС-21, а первые поставки отложены до 2022 г.
По данным отчетности компаний, убыток ОАК по МСФО за 2020 г. увеличился в 2,7 раза до 165,5 млрд руб., хотя выручка также выросла на 23,2% до 431,8 млрд руб. Прибыль «Вертолетов России» за прошлый год выросла на 71% до 12,5 млрд руб., но выручка снизилась на 9% до 146 млрд руб. «Иркут» сгенерировал в 2020 г. 69,7 млрд руб. чистого убытка, увеличив выручку на 80% до 118 млрд руб.
«Вертолеты России» с 2011 г. демонстрировали прибыль, тогда как ОАК хронически убыточна – как минимум с 2012 г. холдинг не получал прибыли. Относительно успешным для ОАК был 2017 год, когда убыток по МСФО составил всего 2,6 млрд руб. Также ОАК пытается погасить долги в размере 600 млрд руб., образовавшиеся с 2018 г. В прошлом году корпорацию докапитализировали из бюджета на 250 млрд руб.
«Вертолеты» – своего рода жемчужина в «Ростехе», рентабельность военных вертолетов при экспортных поставках может достигать и 100%, у ОАК таких контрактов сейчас нет», – говорит менеджер предприятия оборонной промышленности. «Хотя вертолет на вид и меньше самолета, производство российских вертолетов и их экспорт сейчас устойчивы, а самые массовые российские вертолеты Ми-8/17 – еще и продукция двойного назначения», – комментирует директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Представители «Ростеха», ОАК, «Вертолетов России» отказались от комментариев. Представитель «Иркута» не подтвердила информацию о готовящейся отставке гендиректора корпорации. Запрос также направлен в КРЭТ.