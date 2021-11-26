Структура «Росатома» отказалась от проекта с «Р-фарм» по производству радиофармпрепаратов

Сама компания была создана сторонами на паритетных условиях почти три года назад для выполнения офсетного контракта (т. е. подразумевающего долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами) на 18,4 млрд руб., который структура Репика заключила с мэрией Москвы в октябре 2018 г. Договор предполагал, что «Р-фарм» вложит не менее 3 млрд руб. в организацию производства 31 наименования лекарств для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а мэрия, в свою очередь, должна закупать их до 2028 г. Контракт не запрещал привлечение партнеров.