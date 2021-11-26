Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

Структура «Росатома» отказалась от проекта с «Р-фарм» по производству радиофармпрепаратов

Эти лекарства будут по-прежнему в основном импортироваться в Россию
Мария Котова
«Р-фарм» и «Русатом хэлскеа» планировали организовать на базе создаваемой в рамках офсетного контракта площадки производство радиофармпрепаратов / Денис Абрамов / Ведомости

Структура «Росатома» – «Русатом хэлскеа», занимающаяся проектами в области ядерной медицины, вышла из совместного предприятия с «Р-фарм» Алексея Репика по производству лекарств для лечения тяжелых заболеваний. Единственным владельцем ООО «Р2мед» с октября 2021 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», теперь является «Р-фарм».

Сама компания была создана сторонами на паритетных условиях почти три года назад для выполнения офсетного контракта (т. е. подразумевающего долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами) на 18,4 млрд руб., который структура Репика заключила с мэрией Москвы в октябре 2018 г. Договор предполагал, что «Р-фарм» вложит не менее 3 млрд руб. в организацию производства 31 наименования лекарств для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а мэрия, в свою очередь, должна закупать их до 2028 г. Контракт не запрещал привлечение партнеров.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных