ЕАБР поможет найти деньги на строительство автотрассы «Меридиан»Но выделение финансирования из бюджета еще должно одобрить правительство
Евразийский банк развития (ЕАБР) выступит организатором финансирования и кредитором проекта автодороги «Меридиан», которая пройдет по югу России от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном. Меморандум об этом подписали предправления банка Николай Подгузов и организатор проекта – «Русская холдинговая компания» (РХК) в лице своего владельца и председателя совета директоров Александра Рязанова, говорится в сообщении ЕАБР.
Кредитная организация возьмет на себя формирование синдиката, который должен привлечь в проект около 200 млрд руб. внешнего финансирования, пояснил «Ведомостям» зампред ЕАБР Денис Ильин. Это примерно половина стоимости реализации первой фазы проекта. Другая половина должна быть обеспечена за счет привлечения капитального гранта из бюджета. По его словам, «Меридиан» будет строиться по концессии. Возврат средств будет происходить за счет сбора платы за проезд. Активное структурирование проекта начнется после того, когда будет зафиксировано формальное решение концедента – государства – о выделении средств.
Первая фаза проекта «Меридиан» – это участок протяженностью 960 км от пункта пропуска Сагарчин на границе с Казахстаном до трассы М4 «Дон». Стоимость его строительства оценивается в 420 млрд руб., пояснил Ильин.
Проект «Меридиан» был инициирован бывшим зампредом правления «Газпрома» Александром Рязановым через РХК в начале 2010-х гг. Тогда проект предполагался как полностью частный. Автодорога задумывалась как транзитный путь для перевозки грузов из Европы в Китай через Россию и Казахстан. В текущем варианте проекта трасса должна пройти по территории восьми регионов, обсуждаемая протяженность в зависимости от трассировки составит от 1300 км до 2021 км. Большая часть дороги будет новым строительством. По оценке, которую приводит ЕАБР, среднегодовой объем грузов, перевозимых по трассе к 2035 г., составит от 6,1 млн до 11,5 млн тонн, 11% из них будет приходиться на транзит. Прогнозный объем автомобильного трафика – до 12 000 автомобилей в сутки.
По собственным данным РХК, компания выкупила 80% земель на всем протяжении будущей трассы, идут инженерные изыскания и проектные работы. Стоимость строительства всей магистрали от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном в ценах 2019 г. составляла около 600 млрд руб., писали «Ведомости». Участием в проекте активно интересовались китайские инвесторы. Но у них, как и у других интересантов, было условие в части обеспечения государством минимально гарантированного дохода (МГД) в размере 35 млрд руб. в год на случай реализации политических рисков для проекта.
Китайские инвесторы и сейчас смотрят на проект, подтверждает Ильин. «Два условия, которые заложены в финмодель и являются традиционными для концессий, – часть бюджетного финансирования и МГД. Оба условия представлены правительству и предварительно аллергии не вызвали», – пояснил он. Размер рассматриваемого сейчас МГД топ-менеджер назвать отказался.
Обсуждение проекта «Меридиан» в правительстве проходило параллельно с определением судьбы другой автотрассы на восток страны – до Казани. Окончательное решение о запуске проекта трассы М12 «Москва-Казань» было принято только в прошлом году. Сейчас строительство дороги протяженностью почти 800 км идет на всем ее протяжении. Создание «Меридиана» было одобрено тогдашним премьером Дмитрием Медведевым в 2019 г. Он поручил чиновникам финансово-экономического и транспортного блоков правительства оказать консультативную поддержку организатору проекта. Позднее в том же году Рязанов говорил, что рассчитывает начать строительство в 2020 г., если удастся привлечь финансирование. Движение по первому участку «Меридиана» должно быть запущено в 2025 г., сказал «Ведомостям» представитель ЕАБР.
Проект «Меридиан» абсолютно неприемлем для государственного финансирования, считает директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По его данным, окупить затраты на проект должен именно грузовой трафик. «Но платных дорог, которые окупились бы за счет грузового трафика, в мире не существует. Окупаемость всегда достигалась за счет смешанного трафика (грузовики, легковые машины, автобусы. – "Ведомости"). Полностью грузовых трасс в мире нет, для этого есть железная дорога», – сказал эксперт «Ведомостям». По его словам, у организаторов проекта нет понимания и балансовой грузовой базы для транзита по новой дороге с подтверждениями заинтересованных перевозчиков.
Блинкин также указал на то, что РХК Рязанова не может считаться надлежащим заемщиком для проекта такого масштаба, поскольку не имеет соответствующей залоговой базы. Кроме этого, в свете активной стройки трассы М12, ответвление от которой также следует к границе с Казахстаном, вложения в оба проекта выглядят нелепо, и, скорее всего, этого не будет, резюмировал он. «Ведомости» отправили запрос Рязанову.