ЕАБР поможет найти деньги на строительство автотрассы «Меридиан»

Обсуждение проекта «Меридиан» в правительстве проходило параллельно с определением судьбы другой автотрассы на восток страны – до Казани. Окончательное решение о запуске проекта трассы М12 «Москва-Казань» было принято только в прошлом году. Сейчас строительство дороги протяженностью почти 800 км идет на всем ее протяжении. Создание «Меридиана» было одобрено тогдашним премьером Дмитрием Медведевым в 2019 г. Он поручил чиновникам финансово-экономического и транспортного блоков правительства оказать консультативную поддержку организатору проекта. Позднее в том же году Рязанов говорил, что рассчитывает начать строительство в 2020 г., если удастся привлечь финансирование. Движение по первому участку «Меридиана» должно быть запущено в 2025 г., сказал «Ведомостям» представитель ЕАБР.