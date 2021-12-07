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Gloria Jeans хочет выйти на рынки Восточной Европы, Германии и США

Компания много лет готовилась к международной экспансии
Маргарита Соболь Дарья Молоткова
Gloria Jeans сократила количество моделей для взрослых, сосредоточившись на детях и молодежи, и расширила линейку джинсовой одежды, а также одежды для активного образа жизни / Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Gloria Jeans объявила закрытый тендер на поиск консалтинговой компании, которая займется подбором помещений и разработкой стратегии продвижения компании в других странах. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ритейлером. По их словам, среди рассматриваемых стран – Польша, Болгария, Чехия, Германия и США. К примеру, в Германии компания выбирает среди городов с населением более 1 млн человек (к таким относятся Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн. – «Ведомости»). По другим странам они информацию не предоставили. Gloria Jeans также пыталась договориться о сотрудничестве с некоторыми европейскими компаниями на выставке по торговой недвижимости и ритейлу MAPIC во французских Каннах (прошла с 30 ноября по 2 декабря), говорят собеседники «Ведомостей». Их названия они не раскрыли. Представитель Gloria Jeans на запрос не ответил. Основатель компании Владимир Мельников в апреле этого года говорил порталу New Retail о планах международной экспансии, но тогда конкретные страны он не называл. Он также заявлял, что после выхода за рубеж компания рассчитывает провести IPO. Скорее всего, все эти планы будут осуществлены не ранее 2024 г., говорят три консультанта, работавших с ритейлером.

По их словам, среди рассматриваемых стран – Польша, Болгария, Чехия, Германия и США. К примеру, в Германии компания выбирает среди городов с населением более 1 млн человек (к таким относятся Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн. – «Ведомости»). По другим странам они информацию не предоставили. Gloria Jeans также пыталась договориться о сотрудничестве с некоторыми европейскими компаниями на выставке по торговой недвижимости и ритейлу MAPIC во французских Каннах (прошла с 30 ноября по 2 декабря), говорят собеседники «Ведомостей». Их названия они не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных