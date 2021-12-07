Gloria Jeans хочет выйти на рынки Восточной Европы, Германии и США

Gloria Jeans объявила закрытый тендер на поиск консалтинговой компании, которая займется подбором помещений и разработкой стратегии продвижения компании в других странах. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ритейлером. По их словам, среди рассматриваемых стран – Польша, Болгария, Чехия, Германия и США. К примеру, в Германии компания выбирает среди городов с населением более 1 млн человек (к таким относятся Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн. – «Ведомости»). По другим странам они информацию не предоставили. Gloria Jeans также пыталась договориться о сотрудничестве с некоторыми европейскими компаниями на выставке по торговой недвижимости и ритейлу MAPIC во французских Каннах (прошла с 30 ноября по 2 декабря), говорят собеседники «Ведомостей». Их названия они не раскрыли. Представитель Gloria Jeans на запрос не ответил. Основатель компании Владимир Мельников в апреле этого года говорил порталу New Retail о планах международной экспансии, но тогда конкретные страны он не называл. Он также заявлял, что после выхода за рубеж компания рассчитывает провести IPO. Скорее всего, все эти планы будут осуществлены не ранее 2024 г., говорят три консультанта, работавших с ритейлером.