FESCO приобрела «Порт Гайдамак» для модернизации под зерновые грузы

FESCO приобрела «Порт Гайдамак» для модернизации под зерновые грузыЭксперты считают, что проект может окупиться за 4 года
Транспортная группа FESCO (32,5% акций принадлежит Зиявудину Магомедову, 17,4% – у Михаила Рабиновича, 23,8% – у его партнера, председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова), владеющая Владивостокским морским торговым портом (ВМТП), закрыла сделку по покупке АО «Порт Гайдамак» с расчетом на создание на его базе терминала по перевалке зерновых грузов из России в страны АТР. В сообщении FESCO говорится, что приобретение терминала является началом реализации проекта по созданию в Приморье портовой инфраструктуры для отправки зерновых грузов, «аналогов которой в настоящее время нет в регионе».
«Порт Гайдамак» оказывает стивидорные и терминальные услуги и примыкает к сети РЖД. Общая площадь – около 21 000 кв м. Грузооборот в 2020 г. составил 200 000 т. За 2020 г. прибыль компании составляла 4,4 млн руб., выручка 60 млн руб.
В FESCO отметили, что после модернизации терминала в 2024 г. будут созданы мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов в объеме более 400 000 т в год. По словам Северилова, которые приводит пресс-служба компании, эти мощности будут созданы на базе объединенного терминала «Фемста» (дочерняя компания FESCO по переработке экспортных, импортных и каботажных грузов на ВМТП. – «Ведомости») и «Порта Гайдамак». «Это будет принципиально новая услуга в Приморском крае, которую мы планируем реализовать в дополнение к перевалке генеральных грузов на терминале», – пояснил он.
В пресс-службе FESCO сумму сделки и инвестиции в развитие терминала не комментируют.
Сейчас компания владеет тремя «сухими» терминалами в Новосибирске, Томске и Хабаровске. Как заявил журналистам в июне на Петербургском международном экономическом форуме президент FESCO Аркадий Коростелев, группа планировала развивать сеть сухих терминалов, инвестиции в приобретение мощностей в 2021 г. были запланированы на уровне $70 млн. Он отмечал, что приобретение терминалов на Дальнем Востоке позволит разгрузить ВМТП.
Эксперты считают, что несмотря на то, что актив некрупный, это удачная сделка. Управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбородов говорит, что актив стоит рассматривать не как порт, а как землю. «FESCO совершили неплохую сделку, такие активы в цене. Это небольшой порт, который находится недалеко от моста на остров Русский. Он всегда занимался немного каботажем, немного перевалкой. Но покупали именно территорию, на которой согласно своей стратегии будут развивать новые направления», – отметил он.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, грузооборот порта в 200 000 т. при выручке на уровне 60 млн руб соответствует $4 за 1 т переваленного груза, что гораздо ниже чем средняя стоимость перевалки российских портов. «В связи с этим можно предположить, что часть прибыли оседает на стивидорных компаниях, которые могут зарабатывать до $5 EBITDA с тонны. Таким образом порт мог обойтись в 350-400 млн руб.», — подытожил эксперт. По его мнению, расширение мощностей вдвое потребует вложений на уровне 200-300 млн руб.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил инвестиции в строительство новых мощностей более чем в $10 млн. «Срок окупаемости проекта с учетом востребованности экспорта зерновых в Азию, дефицита специализированных терминалов и практического отсутствия конкуренции в крае составит не более 4 лет», – говорит он. С востребованностью терминала согласен и Гришунин, так как большая часть причалов для насыпных грузов на Дальнем Востоке сегодня отданы под уголь.
По данным Российского зернового союза (РЗС), в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г.) объем экспорта российского зерна составил 48 млн т. Сейчас по объемам вывоза лидерство сохраняет Иран, куда было отгружено 5,6 млн т. Турция на втором месте с 4,5 млн т, на Египет пришлось 3,7 млн т. Также существенный рост отгрузок российских зерновых, в основном пшеницы, фиксируется по отдельным странам Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд), Восточной Азии (Монголия, Южная Корея), а также Африки.
По данным Минсельхоза, с начала сезона по 25 ноября 2021 г. Россия экспортировала 18 млн т зерна, что на 24,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Ведомство прогнозирует экспорт зерна из России в 2021-2022 сельхозгоду в 45-48 млн т, РЗС – в 42 млн т, «Совэкон» – в 43,8 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка – в 40–41,5 млн т.
Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов добавил, что создание специализированных мощностей по перевалке зерна на базе «Порта Гайдамак» может быть весьма перспективным для аграриев из Сибири и Дальнего Востока, так как расстояние до него меньше, чем до портов в европейской части России. «Если же какой-либо потребитель сократит объемы закупки или ухудшится конъюнктура на рынке одной из зерновых культур, порт сможет переключиться на других клиентов и другие виды зерна», – резюмировал эксперт.