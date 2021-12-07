FESCO приобрела «Порт Гайдамак» для модернизации под зерновые грузы

В FESCO отметили, что после модернизации терминала в 2024 г. будут созданы мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов в объеме более 400 000 т в год. По словам Северилова, которые приводит пресс-служба компании, эти мощности будут созданы на базе объединенного терминала «Фемста» (дочерняя компания FESCO по переработке экспортных, импортных и каботажных грузов на ВМТП. – «Ведомости») и «Порта Гайдамак». «Это будет принципиально новая услуга в Приморском крае, которую мы планируем реализовать в дополнение к перевалке генеральных грузов на терминале», – пояснил он.