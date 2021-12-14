АФК «Система» выкупила долю банка ВТБ в «Биннофарм групп» за 9 млрд рублей

Изначально ВТБ через VTB Bank выступал финансовым партнером АФК «Система» для приобретения активов в фармацевтической отрасли. В результате «Биннофарм групп» консолидировал 88,6% «Синтез», 100% «Биоком», 95,4% «Алиум», а также 75% «Биннофарм». 13 декабря 2021 г. АФК реализовала свое право по приобретению акций европейского VTB Bank в компании Sinocom Investments Limited, владеющей акциями Ristango Holding Limited. Последняя в свою очередь владеет 100% уставного капитала «Биннофарм групп», уточняется в сообщении. Ранее 28 июля 2021 г. корпорации выкупила принадлежащие Банку ВТБ акции Ristango Holding Limited на сумму 6,7 млрд руб.