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АФК «Система» выкупила долю банка ВТБ в «Биннофарм групп» за 9 млрд рублей

Ведомости

Дочерняя компания АФК «Система» «Система телеком активы» выкупила акции Банка ВТБ в компании-владельце уставного капитала «Биннофарм групп» за 9,06 млрд рублей, увеличив таким образом эффективную долю корпорации в фармхолдиге до 75,3%, говорится в сообщении АФК «Система». Размер выкупленной у ВТБ доли не раскрывается. 

Как пояснил «Ведомостям» источник, близкий к АФК, корпорация выкупила долю банка по цене, зафиксированной в 2019 г., сейчас фармацевтический актив оценивается в 2,5-3 раза дороже. ВТБ останется в проекте в качестве инвестора: с июня 2021 г. он владеет 11,2% в «Биннофарм групп» в лице Nevsky Property Investments Limited. 

Изначально ВТБ через VTB Bank выступал финансовым партнером АФК «Система» для приобретения активов в фармацевтической отрасли. В результате «Биннофарм групп» консолидировал 88,6% «Синтез», 100% «Биоком», 95,4% «Алиум», а также 75% «Биннофарм». 13 декабря 2021 г. АФК реализовала свое право по приобретению акций европейского VTB Bank в компании Sinocom Investments Limited, владеющей акциями Ristango Holding Limited. Последняя в свою очередь владеет 100% уставного капитала «Биннофарм групп», уточняется в сообщении. Ранее 28 июля 2021 г. корпорации выкупила принадлежащие Банку ВТБ акции Ristango Holding Limited на сумму 6,7 млрд руб.

Доля в фармхолдинге консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов, названия которых не раскрываются, составляет 12,5%. Еще 1% акций принадлежит миноритарному акционеру – физическому лицу.

«Корпорация планирует продолжить наращивать присутствие в фармацевтическом секторе. Мы уверены в дальнейших перспективах "Биннофарм групп", которая демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и рентабельности: по итогам 9 месяцев 2021 г. выручка выросла на 22,1% год-к-году, а OIBDA на 81,9%. Считаем, что компания может стать одним из основных драйверов увеличения стоимости портфеля активов АФК «Система», – приводятся в сообщении слова президента корпорации Владимира Чирахова.

Холдинг «Биннофарм групп» объединяет пять предприятий: «Алиум», «Биннофарм» (две производственные площадки), а также «Синтез» и «Биоком». Компания специализируется на выпуске антибиотиков, производит антиковидные препараты и вакцину «Спутник V». Суммарно ей принадлежит более 450 регистрационных удостоверений лекарств. 24 ноября «Биннофарм групп» разместила на Московской бирже дебютный объем облигаций на 3 млрд руб. Компания изучает возможность проведения IPO в среднесрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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