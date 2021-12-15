Банк «Траст» продал единственное здание Захи Хадид в Москве

Банк «Траст» закрыл сделку по продаже бизнес-центра Dominion Tower (21 475 кв. м), расположенного на Шарикоподшипниковской улице на юге-востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка «Траст» (продавец объекта) и подтвердили два консультанта, работавших с этим комплексом. Покупатель – фирма «Евромир групп», именно она была единственной компанией, которая подала заявку на участие в торгах по продаже Dominion Tower в конце октября этого года. В итоге аукцион был признан несостоявшимся, но затем было принято решение заключить договор с единственным претендентом.