Банк «Траст» продал единственное здание Захи Хадид в Москве

Банк «Траст» продал единственное здание Захи Хадид в МосквеЕго купила фирма, которая может быть связана с букмекерской конторой «Олимп»
Банк «Траст» закрыл сделку по продаже бизнес-центра Dominion Tower (21 475 кв. м), расположенного на Шарикоподшипниковской улице на юге-востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка «Траст» (продавец объекта) и подтвердили два консультанта, работавших с этим комплексом. Покупатель – фирма «Евромир групп», именно она была единственной компанией, которая подала заявку на участие в торгах по продаже Dominion Tower в конце октября этого года. В итоге аукцион был признан несостоявшимся, но затем было принято решение заключить договор с единственным претендентом.
Точная сумма сделки неизвестна, в лотовой документации сказано, что начальная стоимость комплекса должна была составлять 2,5 млрд руб., но участники торгов могли делать предложение до 2,2 млрд руб.
Dominion Tower – единственный офисный проект знаменитого британского архитектора иракского происхождения Захи Хадид (умерла в 2016 г.) в Москве. Комплекс построила структура девелопера «Пересвет-инвест» – компания «Доминион-М» в 2015 г. Но затем он сначала перешел группе SFI семьи Михаила Гуцериева, а потом вместе с некоторыми другими активами группы оказался на балансе банка «Траст». В 2019 г. переговоры о покупке объекта вела ГК «Регион», но сделка так и не состоялась.
«Траст» пытался продать Dominion Tower с сентября прошлого года, но аукционы несколько раз признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Источник «Ведомостей», близкий к организатору торгов, связывал это с небольшой площадью, пригодной для аренды (12 000 кв. м). Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова указывает, что потеря полезных площадей составляет более 40%. Впрочем, конструкция здания, а именно наличие в нем атриума позволяет увеличить площадь, пригодную для аренды, до 14 000 кв. м, говорили два консультанта, работавших с объектом.
Участники рынка связывают «Евромир групп» с букмекерской конторой «Олимп». Ее генеральным директором и совладельцем, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является Татьяна Петухова. Ей до середины ноября принадлежала доля в 50% в компании «Зевс», которая и контролирует деятельность «Олимпа». Совладелец «Зевса» – президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова. «Ведомости» направили запрос туда и в «Олимп». Связаться с Петуховой не удалось.
Партнер Colliers Станислав Бибик говорит, что новый собственник может использовать объект как для собственных нужд, так и для сдачи в аренду сторонним компаниям. Он полагает, что, несмотря на то что Dominion Tower находится далеко от сформированных деловых кластеров, он может быть востребован у арендаторов, в том числе потому, что сейчас на офисном рынке наблюдается дефицит качественных объектов.