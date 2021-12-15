Минсельхоз предлагает отказаться от ограничений перевалки зерна и рыбы с судна на судно

Минсельхоз предлагает отказаться от ограничений перевалки зерна и рыбы с судна на судноЭто может осложнить логистику и увеличить затраты для бизнеса
Минсельхоз предлагает отказаться от идеи ограничивать перегрузку зерна и рыбы с судна на судно (рейдовая перевалка). Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, участвующих в обсуждении этого вопроса. Пресс-служба ведомства это подтвердила. Сейчас ко второму чтению в Госдуме готовятся поправки к законопроекту правительства, согласно которому во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне рейдовая перевалка загрязняющих веществ будет разрешена только в специальных перегрузочных районах, закрепленных за морским портом. В первом чтении законопроект был принят в октябре. Районы и список загрязняющих грузов должны быть определены отдельным постановлением. В список регулируемых грузов, который подготовил Минтранс, помимо угля, удобрений, нефти и т. д. попали также скоропортящаяся продукция и зерно.
В начале декабря Минсельхоз получил от Минтранса редакцию поправок ко второму чтению, в которой ограничения по-прежнему распространялись на эти товары, говорит представитель ведомства. В ответ оно предложило дополнить проект положениями, которые бы исключили действие законопроекта на рейдовую перевалку сельскохозяйственной и рыбной продукции, уловов водных биоресурсов и на операции по снабжению рыболовных судов, продолжает собеседник «Ведомостей». Пресс-служба правительства посоветовала обратиться по этому вопросу в Минтранс. Представитель этого ведомства отказался от комментариев, сославшись на то, что законопроект пока проходит согласование. Запрос представителю комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры остался без ответа. По информации президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, законопроект будет рассмотрен уже в 2022 г.