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Минсельхоз предлагает отказаться от ограничений перевалки зерна и рыбы с судна на судно

Это может осложнить логистику и увеличить затраты для бизнеса
Екатерина Бурлакова
Рейдовая перевалка зерна не приводит к загрязнению окружающей среды, уверяет представитель Минсельхоза / Константин Михальчевский / РИА Новости

Минсельхоз предлагает отказаться от идеи ограничивать перегрузку зерна и рыбы с судна на судно (рейдовая перевалка). Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, участвующих в обсуждении этого вопроса. Пресс-служба ведомства это подтвердила. Сейчас ко второму чтению в Госдуме готовятся поправки к законопроекту правительства, согласно которому во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне рейдовая перевалка загрязняющих веществ будет разрешена только в специальных перегрузочных районах, закрепленных за морским портом. В первом чтении законопроект был принят в октябре. Районы и список загрязняющих грузов должны быть определены отдельным постановлением. В список регулируемых грузов, который подготовил Минтранс, помимо угля, удобрений, нефти и т. д. попали также скоропортящаяся продукция и зерно.

В начале декабря Минсельхоз получил от Минтранса редакцию поправок ко второму чтению, в которой ограничения по-прежнему распространялись на эти товары, говорит представитель ведомства. В ответ оно предложило дополнить проект положениями, которые бы исключили действие законопроекта на рейдовую перевалку сельскохозяйственной и рыбной продукции, уловов водных биоресурсов и на операции по снабжению рыболовных судов, продолжает собеседник «Ведомостей». Пресс-служба правительства посоветовала обратиться по этому вопросу в Минтранс. Представитель этого ведомства отказался от комментариев, сославшись на то, что законопроект пока проходит согласование. Запрос представителю комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры остался без ответа. По информации президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, законопроект будет рассмотрен уже в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных