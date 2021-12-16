Сделка с «Утконосом» позволит «Ленте» войти в десятку крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров

Сделка с «Утконосом» позволит «Ленте» войти в десятку крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеровНо до лидеров рынка ей еще далеко
Lenta-U, объединенное интернет-подразделение «Ленты» и «Утконоса», войдет в десятку крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров России, по данным DataInsight. По словам представителя этой компании, суммарно обе компании занимают в октябре 6% этого рынка в денежном выражении. Для сравнения: лидеры этого сегмента – «Сбермаркет» (16%), «Самокат» и «Вкусвилл» (по 14% у каждого игрока). Данные по другим ритейлерам DataInsight не предоставила, сообщив лишь, что общий объем продаж рынка онлайн-торговли продуктами (без учета маркетплейсов с несрочной доставкой) за весь 2021 год составит 316 млрд руб., это в 2,5 раза больше, чем было в 2020 г. По оценке «Infoline-аналитики», по объему совокупного оборота за девять месяцев 2021 г. «Утконос» занимал 8-е место среди крупнейших онлайн-продавцов и служб доставки продуктов, а «Лента» – 11-е место.
16 декабря «Лента» сообщила о приобретении «Утконоса» за 20 млрд руб. Сделка, которую планируется закрыть в следующем году, будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» и их размещения через закрытую подписку в пользу основного собственника компании – «Севергрупп» Алексея Мордашова (ей же принадлежит и «Утконос»). Это позволит перевести актив от одного юридического лица к другому, не увеличивая долговую нагрузку «Ленты» кредитом на ту же сумму, поясняет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Он обращает внимание также на то, что месяцем ранее «Утконос» был докапитализирован основным акционером на 7,1 млрд руб. Он связывает это с тем, что из-за убыточности ритейлера в последние несколько лет подряд у него мог сформироваться отрицательный собственный капитал, при котором совершение сделки было бы невозможно.