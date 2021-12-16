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Сделка с «Утконосом» позволит «Ленте» войти в десятку крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров

Но до лидеров рынка ей еще далеко
Маргарита Соболь
Покупка «Утконоса» – третья крупная сделка для «Ленты» в этом году / Максим Стулов / Ведомости

Lenta-U, объединенное интернет-подразделение «Ленты» и «Утконоса», войдет в десятку крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров России, по данным DataInsight. По словам представителя этой компании, суммарно обе компании занимают в октябре 6% этого рынка в денежном выражении. Для сравнения: лидеры этого сегмента – «Сбермаркет» (16%), «Самокат» и «Вкусвилл» (по 14% у каждого игрока). Данные по другим ритейлерам DataInsight не предоставила, сообщив лишь, что общий объем продаж рынка онлайн-торговли продуктами (без учета маркетплейсов с несрочной доставкой) за весь 2021 год составит 316 млрд руб., это в 2,5 раза больше, чем было в 2020 г. По оценке «Infoline-аналитики», по объему совокупного оборота за девять месяцев 2021 г. «Утконос» занимал 8-е место среди крупнейших онлайн-продавцов и служб доставки продуктов, а «Лента» – 11-е место.

16 декабря «Лента» сообщила о приобретении «Утконоса» за 20 млрд руб. Сделка, которую планируется закрыть в следующем году, будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» и их размещения через закрытую подписку в пользу основного собственника компании – «Севергрупп» Алексея Мордашова (ей же принадлежит и «Утконос»). Это позволит перевести актив от одного юридического лица к другому, не увеличивая долговую нагрузку «Ленты» кредитом на ту же сумму, поясняет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Он обращает внимание также на то, что месяцем ранее «Утконос» был докапитализирован основным акционером на 7,1 млрд руб. Он связывает это с тем, что из-за убыточности ритейлера в последние несколько лет подряд у него мог сформироваться отрицательный собственный капитал, при котором совершение сделки было бы невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных