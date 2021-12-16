Сделка с «Утконосом» позволит «Ленте» войти в десятку крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров

16 декабря «Лента» сообщила о приобретении «Утконоса» за 20 млрд руб. Сделка, которую планируется закрыть в следующем году, будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» и их размещения через закрытую подписку в пользу основного собственника компании – «Севергрупп» Алексея Мордашова (ей же принадлежит и «Утконос»). Это позволит перевести актив от одного юридического лица к другому, не увеличивая долговую нагрузку «Ленты» кредитом на ту же сумму, поясняет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Он обращает внимание также на то, что месяцем ранее «Утконос» был докапитализирован основным акционером на 7,1 млрд руб. Он связывает это с тем, что из-за убыточности ритейлера в последние несколько лет подряд у него мог сформироваться отрицательный собственный капитал, при котором совершение сделки было бы невозможно.