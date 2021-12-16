На разработку комбайнов для свеклы, льна и картофеля дадут более 1 млрд рублей

На разработку комбайнов для свеклы, льна и картофеля дадут более 1 млрд рублейПока в России эти культуры убирают только с помощью импортных машин
Правительство РФ утвердило правила оказания господдержки производству новых видов сельхозтехники и оборудования. С 1 января 2022 г. производители смогут получить субсидии на разработку и выпуск новых видов продукции, а также на модернизацию производств. Постановление правительства опубликовано 16 декабря.
Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе правительства, в бюджете на 2022 г. на субсидии предусмотрено 200 млн руб., на 2023 г. – 400 млн руб., на 2024 г. – 500 млн руб. Дополнительное финансирование будет рассматриваться при подготовке изменений в бюджет, добавил собеседник.
Господдержка в первую очередь предусматривается для создания мелкосерийной техники и оборудования, в частности свеклоуборочных, картофелеуборочных и льноуборочных комбайнов, техники для садоводства и виноградарства, а также на улучшение уже выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба правительства. Из текста постановления следует, что субсидии также смогут получить предприятия, производящие плуги, бороны, культиваторы, сажалки, косилки, оборудование для животноводства и другую продукцию. Субсидии покроют до 60% затрат, включая расходы на НИОКР, изготовление опытных образцов и аренду оборудования. Но срок проектов по модернизации не должен превышать пять лет, а по созданию новой продукции – восемь лет. Субсидии будут предоставляться в течение не более двух и трех лет соответственно.