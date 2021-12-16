Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке со скидкой 28%

На разработку комбайнов для свеклы, льна и картофеля дадут более 1 млрд рублей

Пока в России эти культуры убирают только с помощью импортных машин
Василий Милькин Екатерина Бурлакова
Инициатива будет способствовать повышению технологичности отдельных подотраслей сельского хозяйства / ТАСС

Правительство РФ утвердило правила оказания господдержки производству новых видов сельхозтехники и оборудования. С 1 января 2022 г. производители смогут получить субсидии на разработку и выпуск новых видов продукции, а также на модернизацию производств. Постановление правительства опубликовано 16 декабря.

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе правительства, в бюджете на 2022 г. на субсидии предусмотрено 200 млн руб., на 2023 г. – 400 млн руб., на 2024 г. – 500 млн руб. Дополнительное финансирование будет рассматриваться при подготовке изменений в бюджет, добавил собеседник.

Господдержка в первую очередь предусматривается для создания мелкосерийной техники и оборудования, в частности свеклоуборочных, картофелеуборочных и льноуборочных комбайнов, техники для садоводства и виноградарства, а также на улучшение уже выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба правительства. Из текста постановления следует, что субсидии также смогут получить предприятия, производящие плуги, бороны, культиваторы, сажалки, косилки, оборудование для животноводства и другую продукцию. Субсидии покроют до 60% затрат, включая расходы на НИОКР, изготовление опытных образцов и аренду оборудования. Но срок проектов по модернизации не должен превышать пять лет, а по созданию новой продукции – восемь лет. Субсидии будут предоставляться в течение не более двух и трех лет соответственно.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных