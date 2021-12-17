ФАС хочет повысить сборы в аэропортах Дальнего Востока и Сибири

С тем, что рост аэропортовых сборов для перевозчиков в конечном итоге отразится на стоимости перелета, согласен и аналитик «Атона» Михаил Ганелин. «Все дополнительные расходы авиакомпаний, как правило, постепенно перекладываются в цену билета», – говорит он. При этом он обращает внимание на то, что тарифы аэропортов повышаются не каждый год, а нагрузка на авиахабы выросла в этом году вслед за ростом внутрироссийского авиатрафика.