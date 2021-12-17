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Бизнес / Экономика

ФАС хочет повысить сборы в аэропортах Дальнего Востока и Сибири

Авиакомпании и эксперты прогнозируют из-за этого рост цен на билеты, но сама служба – нет
Анастасия Львова
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует повысить ставки регулируемых тарифов на услуги в ряде аэропортов в ДФО и Сибири, следует из проектов приказов службы, опубликованных на портале regulation.gov. Речь идет об аэропортах Иркутска, Барнаула, Владивостока, Южно-Сахалинска и трех аэропортах на Сахалине – в Шахтерске, Ногликах и Охе (входят в АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»). 

Это крупнейшие авиаузлы дальневосточного региона и Сибири и важные туристические хабы. В частности, аэропорт Владивостока за десять месяцев 2021 г. обслужил более 1,5 млн пассажиров (в прошлом году – 1,3 млн), авиаузел Южно-Сахалинска – 914 000 человек (700 000 в 2020 г.), Иркутска – 1,7 млн (1,3 млн в 2020 г.), Барнаула – 430 000 (около 300 000 за прошлый год).

С предложениями повысить тарифы обратились операторы и владельцы аэропортов, уточнили «Ведомостям» в ФАС и подтвердили представители аэропортов Южно-Сахалинска и Владивостока. Они отметили, что тарифы не повышались уже 5 лет. Поэтому требовалась их коррекция на уровень инфляции, заявил «Ведомостям» представитель аэропорта Владивостока.

Речь идет о сборах за услуги по взлету-посадке самолетов, о тарифах на обеспечение авиабезопасности и услуги терминалов аэропортов – максимальную планку тарифов по этим услугам устанавливает ФАС. «Изменение тарифов позволит сократить убыточность регулируемой деятельности аэропортов и не допустить прекращения их бесперебойной деятельности. Ранее тарифы для этих аэропортов были ниже экономически обоснованных», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Из проектов приказов следует, что сбор за взлет-посадку в Иркутске (аэропорт принадлежит региону) вырастет на 7% (с 530 руб. на 1 т максимальной взлетной массы, МВМ) самолета до 573 руб.), за авиабезопасность – на 10% до 418 руб. на 1 т МВМ, за предоставление аэровокзального комплекса – на 22-30% до 205 руб. на одного пассажира на международных линиях и до 49 руб. – на внутренних.

Во Владивостоке (аэропортом через АО «Международный аэропорт Сочи» владеет Олег Дерипаска) сборы на отдельные услуги вырастут вдвое. Например, за обслуживание пассажиров международного терминала – с 330 руб. на 1 пассажира до 660 руб. В Барнауле (контрольный пакет акций аэропорта принадлежит «Новапорту» Романа Троценко) сборы вырастут на 4-25%. В Южно-Сахалинске (в марте 2021 г. конкурс на реконструкцию и управление аэропортом выиграл «Красинвест», аффилированный с Олегом Дерипаской) – на 5-15%.

По расчетам ФАС, пересмотр сборов приведет к повышению себестоимости рейсов и расходов авиакомпаний при перелетах между Москвой и Барнаулом на 157 руб. в расчете на одного пассажира (на примере самолета Boeing 737 при загрузке рейса в 75%), Иркутском – на 77,5 руб., Владивостоком – 67,8 руб., Южно-Сахалинском – на 217 руб. (на примере Boeing 777 с загрузкой 80%).

Тарифы повысят также в поселковых аэропортах Сахалина – Шахтерске, Ногликах и Охе. В расчете на одного пассажира, совершающего рейс на региональном самолете Bombardier DHC-8, расходы перевозчика вырастут от 144 до 230 руб., сообщили в антимонопольной службе.

В минтрансе Сахалинской области допустили, что пересмотр аэропортовых сборов может привести к подорожанию билетов у авиакомпаний, выполняющих рейсы в регион. О возможном повышении цен из-за изменения размеров сборов предупредили «Ведомости» и в «Уральских авиалиниях». «Подобное увеличение расходов для авиакомпаний может привести к увеличению стоимости билетов», – сказала представитель перевозчика Вера Гасникова, не уточнив, насколько они могут увеличиться. Сегодня доля аэропортовых расходов в себестоимости рейсов авиакомпаний в целом по России составляет около 15%. 

Но в ФАС подчеркивают, что стоимость авиабилетов не зависит напрямую от расходов авиакомпании. «Она формируется в зависимости от спроса и предложения, сезона, количества свободных мест и уровня загрузки воздушного судна, глубины продаж билетов и времени отправления и прибытия», – заявил представитель ведомства.

«Ведомости» также направили запросы в S7 Airlines и «Аэрофлот»,  в пресс-службы правительств Алтайского края, Иркутской области, Приморского края и операторам аэропортов, где ФАС предлагает повысить сборы.

Гендиректор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что повышение тарифов «всегда несвоевременно для авиакомпаний и всегда желательно и своевременно для операторов аэропортов». «В целом ФАС, рассматривая заявки, старается повысить ставки на умеренную величину, на накопленную величину инфляции с момента установления предыдущих ставок. А иногда даже ниже уровня инфляции», – сказал эксперт. Он не ожидает драматического повышения цен на авиабилеты, но «некоторое постепенное повышение неизбежно».

С тем, что рост аэропортовых сборов для перевозчиков в конечном итоге отразится на стоимости перелета, согласен и аналитик «Атона» Михаил Ганелин. «Все дополнительные расходы авиакомпаний, как правило, постепенно перекладываются в цену билета», – говорит он. При этом он обращает внимание на то, что тарифы аэропортов повышаются не каждый год, а нагрузка на авиахабы выросла в этом году вслед за ростом внутрироссийского авиатрафика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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