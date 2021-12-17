Леонид Федун предрек драматическое подорожание нефти

Даже в случае успешного завершения энергоперехода к 2050 г. и полного отказа от использования углеводородного сырья в качестве топлива устойчивый спрос на нефть сохранится в сфере нефтегазохимии, говорит Блохин. По мнению эксперта, в таком случае нефть может стать более узкоотраслевым, но в то же время и более премиальным, а значит, и более дорогим ресурсом. Зеленый курс, продолжает Блохин, приведет к сокращению ввода новых добывающих мощностей, что в какой-то момент приведет к лавинообразному сокращению предложения на рынке. Но спрос на нефтяное сырье со стороны химической промышленности сохранится как минимум на текущем уровне, а возможно, даже увеличится из-за продолжающегося развития этой индустрии, считает он.