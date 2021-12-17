Леонид Федун предрек драматическое подорожание нефти

Леонид Федун предрек драматическое подорожание нефтиВ результате недоинвестирования отрасли цена барреля может взлететь до $380
Потребление нефти будет стабильным до 2030 г., после чего последует резкое снижение потребления в Европе, а с 2035 г. также в Китае и США. Об этом заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в пятницу на презентации перспектив развития мировой энергетики до 2050 г.
Но текущих проектов в нефтедобыче, по оценкам топ-менеджера, не хватит для удовлетворения спроса на нефть. «Отрасль сильно недоинвестирована. Недоинвестирование в нефтяную отрасль может привести к драматическому росту цены», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
При этом из презентации «Лукойла», представленной Федуном, следует, что при любом из сценариев цена барреля к 2050 г. превысит $100. Всего их три: «Эволюция», «Равновесие» и «Трансформация». Согласно первому нефть подорожает до $128 за барр. с учетом инфляции и введения квот на выбросы парниковых газов. По второму – до $197, по третьему – до $380. Причем в последнем варианте нефть, газ и уголь совокупно будут занимать менее трети в мировом энергобалансе (в первых двух 63% и 48% соответственно), а почти 70% будет приходиться на атомную энергетику и ВИЭ, включая ГЭС и биомассу.
При этом в документе подчеркивается, что пандемия коронавируса и энергокризис 2021 г. «продемонстрировали важность обеспечения стабильности поставок ископаемого топлива».
Об опасности недоинвестирования отрасли добычи углеводородов на фоне все еще высокого спроса на них говорил в июне 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме также главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, только для поддержания текущего уровня добычи необходимо вложить порядка $17 трлн до 2040 г. При этом к стейкхолдерам предъявляют требования полностью отказаться от инвестиций в нефтегазовый сектор, указывал он. «Слишком быстрый энергопереход, к которому призывают некоторые экологи и политики, во-первых, требует внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) нереалистично высокими темпами, а во-вторых, сталкивается с проблемой хранения, обеспечения надежности и стабильности генерации», – предупреждал Сечин.
В презентации «Лукойла» также говорится, что мировое сообщество сегодня стоит перед серьезным вызовом: с одной стороны, необходимо обеспечить растущее население Земли доступной энергией, с другой – снижать выбросы парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением. «Достижение углеродной нейтральности потребует колоссальных инвестиций в энергетическую отрасль в объеме, в несколько раз превышающем размер инвестиций последних лет. Необходимость обеспечить возврат этих инвестиций приведет к росту стоимости энергии для потребителей», – считают в компании.
При этом, по мнению Федуна, в течение ближайшего года стоимость нефти будет находиться в комфортном и для производителей, и для потребителей коридоре $60-80 за баррель. Федун также сообщил, что «Лукойл» будет предпринимать серьезные шаги для снижения карбонового следа. В частности, компания планирует нарастить долю газа в портфеле до 30% к 2031 г. и вложит порядка $15 млрд в ВИЭ в ближайшие 10 лет. Это позволит компании к 2050 г. достичь углеродной нейтральности.
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин обращает внимание на спекулятивность прогнозов с горизонтом планирования в 30 лет, поскольку ситуация на нефтяном рынке постоянно меняется. Он напомнил, что 2-3 года назад прогнозировалось резкое падение спроса на нефть уже с 2022 г. из-за использования электромобилей. Но сейчас эти прогнозы не актуальны, сказал он «Ведомостям». «При этом доля ВИЭ в глобальном энергобалансе должна расти. Вопрос заключается лишь в том, готовы ли потребители платить за это», – заключил Громадин.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин добавляет, что объем заемных средств, доступных нефтяным компаниям, будет сокращаться из-за нежелания крупных банков, на которые давит климатическая повестка, кредитовать проекты по добыче углеводородов. Из-за этого глобальные игроки начнут испытывать проблемы с финансированием новых проектов, считает он. «В этой связи прогноз «Лукойла» о $100 за баррель выглядит вполне реализуемым», – сказал он «Ведомостям».
По прогнозу старшего аналитика Альфа-банка Никиты Блохина, цена нефти даже по консервативным оценкам превысит планку в $90 за баррель к 2027 г. При этом оценку в $380 за бочку Гришунин считает завышенной. «Такая цена сделает просто необходимым массовый переход мировой экономики на альтернативные источники энергии», – уверен он.
Даже в случае успешного завершения энергоперехода к 2050 г. и полного отказа от использования углеводородного сырья в качестве топлива устойчивый спрос на нефть сохранится в сфере нефтегазохимии, говорит Блохин. По мнению эксперта, в таком случае нефть может стать более узкоотраслевым, но в то же время и более премиальным, а значит, и более дорогим ресурсом. Зеленый курс, продолжает Блохин, приведет к сокращению ввода новых добывающих мощностей, что в какой-то момент приведет к лавинообразному сокращению предложения на рынке. Но спрос на нефтяное сырье со стороны химической промышленности сохранится как минимум на текущем уровне, а возможно, даже увеличится из-за продолжающегося развития этой индустрии, считает он.