ООО «СЗ Стадион Спартак» опровергло информацию о продаже территории академии клуба в Сокольниках

ООО «СЗ Стадион Спартак», генеральным директором которого является Андрей Федун, опровергло информацию о продаже площадки стадиона Футбольной академии им. Федора Черенкова в Малом Оленьем переулке в Сокольниках. Это следует из ответа компании, поступившего в редакцию «Ведомостей». В документе говорится, что сейчас «СЗ Стадион Спартак» проводит реконструкцию объекта в Сокольниках, в частности меняет покрытия полей, оборудование и проч. Инвестиции составят 150 млн руб. Также в сообщении компании говорится, что ООО «СЗ Стадион Спартак» осуществляет застройку территории рядом со стадионом клуба в Тушине, поэтому менять структуру владения этого юридического лица не планируется.