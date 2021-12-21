Газета
Бизнес / Недвижимость

ООО «СЗ Стадион Спартак» опровергло информацию о продаже территории академии клуба в Сокольниках

Клуб планирует ее реконструировать
Дарья Молоткова
Федор Успенский / Спорт-Экспресс / ТАСС

ООО «СЗ Стадион Спартак», генеральным директором которого является Андрей Федун, опровергло информацию о продаже площадки стадиона Футбольной академии им. Федора Черенкова в Малом Оленьем переулке в Сокольниках. Это следует из ответа компании, поступившего в редакцию «Ведомостей». В документе говорится, что сейчас «СЗ Стадион Спартак» проводит реконструкцию объекта в Сокольниках, в частности меняет покрытия полей, оборудование и проч. Инвестиции составят 150 млн руб. Также в сообщении компании говорится, что ООО «СЗ Стадион Спартак» осуществляет застройку территории рядом со стадионом клуба в Тушине, поэтому менять структуру владения этого юридического лица не планируется.

О том, что эта структура планирует продать права аренды участка площадью 19,5 га в Сокольниках, ранее «Ведомостями» сообщили два консультанта, работавших с ООО «СЗ Стадион Спартак», и подтвердил девелопер, который рассматривал возможность покупки данного актива. Участники рынка предположили, что эта территория может быть интересна прежде всего жилым девелоперам.

Во времена СССР на площадке в Малом Оленьем переулке находилась детско-юношеская школа «Спартака». В 2009 г. клуб совместно с «Лукойлом» открыл там новый футбольный комплекс, который включал в себя поля и стадион. В Сокольниках тренировались преимущественно игроки академии, а также молодежного «Спартака». В 2021 г. Федун сообщал в интервью РБК, что академию планируется перенести в район Тушино, где находится стадион ФК «Спартак».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных