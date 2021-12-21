ООО «СЗ Стадион Спартак» опровергло информацию о продаже территории академии клуба в Сокольниках

ООО «СЗ Стадион Спартак» опровергло информацию о продаже территории академии клуба в СокольникахКлуб планирует ее реконструировать
ООО «СЗ Стадион Спартак», генеральным директором которого является Андрей Федун, опровергло информацию о продаже площадки стадиона Футбольной академии им. Федора Черенкова в Малом Оленьем переулке в Сокольниках. Это следует из ответа компании, поступившего в редакцию «Ведомостей». В документе говорится, что сейчас «СЗ Стадион Спартак» проводит реконструкцию объекта в Сокольниках, в частности меняет покрытия полей, оборудование и проч. Инвестиции составят 150 млн руб. Также в сообщении компании говорится, что ООО «СЗ Стадион Спартак» осуществляет застройку территории рядом со стадионом клуба в Тушине, поэтому менять структуру владения этого юридического лица не планируется.
О том, что эта структура планирует продать права аренды участка площадью 19,5 га в Сокольниках, ранее «Ведомостями» сообщили два консультанта, работавших с ООО «СЗ Стадион Спартак», и подтвердил девелопер, который рассматривал возможность покупки данного актива. Участники рынка предположили, что эта территория может быть интересна прежде всего жилым девелоперам.
Во времена СССР на площадке в Малом Оленьем переулке находилась детско-юношеская школа «Спартака». В 2009 г. клуб совместно с «Лукойлом» открыл там новый футбольный комплекс, который включал в себя поля и стадион. В Сокольниках тренировались преимущественно игроки академии, а также молодежного «Спартака». В 2021 г. Федун сообщал в интервью РБК, что академию планируется перенести в район Тушино, где находится стадион ФК «Спартак».