«Камаз» назвал стоимость экспериментальных беспилотников

«Камаз» назвал стоимость экспериментальных беспилотниковОни обойдутся почти в два раза дороже обычного тягача
Минимальная цена высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) – грузовика «Камаз» для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М11 Москва – Петербург составит 14,5 млн руб. Об этом говорится в презентации беспилотного логистического коридора (БЛК) на М11, которую подготовил Минтранс. «Ведомости» ознакомились с документом.
Данные по стоимости беспилотных грузовиков Минтранс приводит со ссылкой на «Камаз». Автомобиль последнего поколения К5 (модель 54901) будет поставляться с дизельным двигателем, полуприцепом и классом автономности 3+. Это означает наличие системы адаптивного круиз-контроля: она требует присутствия водителя и не позволит ему убирать руки с руля, пояснил «Ведомостям» представитель «Камаза». Первые четыре машины компания готова поставить в 2022 г., сообщается в презентации и подтверждает представитель автоконцерна. В 2024 г. «Камаз» поставит еще 30 таких тягачей.