«Камаз» назвал стоимость экспериментальных беспилотников

Данные по стоимости беспилотных грузовиков Минтранс приводит со ссылкой на «Камаз». Автомобиль последнего поколения К5 (модель 54901) будет поставляться с дизельным двигателем, полуприцепом и классом автономности 3+. Это означает наличие системы адаптивного круиз-контроля: она требует присутствия водителя и не позволит ему убирать руки с руля, пояснил «Ведомостям» представитель «Камаза». Первые четыре машины компания готова поставить в 2022 г., сообщается в презентации и подтверждает представитель автоконцерна. В 2024 г. «Камаз» поставит еще 30 таких тягачей.