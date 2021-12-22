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«Камаз» назвал стоимость экспериментальных беспилотников

Они обойдутся почти в два раза дороже обычного тягача
Денис Ильюшенков Владислав Новый
Экономическая эффективность БЛК под вопросом / Евгений Разумный / Ведомости

Минимальная цена высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) – грузовика «Камаз» для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М11 Москва – Петербург составит 14,5 млн руб. Об этом говорится в презентации беспилотного логистического коридора (БЛК) на М11, которую подготовил Минтранс. «Ведомости» ознакомились с документом.

Данные по стоимости беспилотных грузовиков Минтранс приводит со ссылкой на «Камаз». Автомобиль последнего поколения К5 (модель 54901) будет поставляться с дизельным двигателем, полуприцепом и классом автономности 3+. Это означает наличие системы адаптивного круиз-контроля: она требует присутствия водителя и не позволит ему убирать руки с руля, пояснил «Ведомостям» представитель «Камаза». Первые четыре машины компания готова поставить в 2022 г., сообщается в презентации и подтверждает представитель автоконцерна. В 2024 г. «Камаз» поставит еще 30 таких тягачей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных