Американская сеть пиццерий Little Caesars открывается в Москве

Компания будет развиваться в России по франшизе и рассчитывает открыть 50 точек в ближайшие пять лет. Партнером в Москве стала компания AVE Pizza. Эту информацию подтвердил ее генеральный директор Богдан Ломако. Совладельцами этой компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», являются бывшие акционеры «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, которые сейчас развивают также сеть аптек A.V.E.