Американская сеть пиццерий Little Caesars открывается в Москве

Американская сеть пиццерий Little Caesars открывается в МосквеКомпания планирует открыть в России свыше 50 точек
Первые российские заведения американской сети пиццерий Little Caesars заработают в Москве в конце декабря, рассказал «Ведомостям» директор по развитию компании Джереми Витаро. Одно из них разместится в ТРЦ «Браво» на Борисовских Прудах, второе – в жилом доме на ул. Новокузнецкой.
Компания будет развиваться в России по франшизе и рассчитывает открыть 50 точек в ближайшие пять лет. Партнером в Москве стала компания AVE Pizza. Эту информацию подтвердил ее генеральный директор Богдан Ломако. Совладельцами этой компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», являются бывшие акционеры «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, которые сейчас развивают также сеть аптек A.V.E.
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