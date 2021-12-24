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Американская сеть пиццерий Little Caesars открывается в Москве

Компания планирует открыть в России свыше 50 точек
Дарья Молоткова
Пресс-служба Little Ceasars

Первые российские заведения американской сети пиццерий Little Caesars заработают в Москве в конце декабря, рассказал «Ведомостям» директор по развитию компании Джереми Витаро. Одно из них разместится в ТРЦ «Браво» на Борисовских Прудах, второе – в жилом доме на ул. Новокузнецкой.

Компания будет развиваться в России по франшизе и рассчитывает открыть 50 точек в ближайшие пять лет. Партнером в Москве стала компания AVE Pizza. Эту информацию подтвердил ее генеральный директор Богдан Ломако. Совладельцами этой компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», являются бывшие акционеры «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, которые сейчас развивают также сеть аптек A.V.E.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных