Правило «второй лишний» при госзакупках приведет к дефициту лекарств от ВИЧ и онкологии

«Ведомости» ознакомились с копией письма, направленного председателю кабинета министров, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В аппарате Голиковой подтвердили его получение, заявив, что после рассмотрения письма ВСП будет предоставлен ответ. В пресс-службах правительства и Минпромторга на момент публикации заметки получение письма не подтвердили.