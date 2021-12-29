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Правило «второй лишний» при госзакупках приведет к дефициту лекарств от ВИЧ и онкологии

Отдельные пациенты могут лишиться доступа к лечению, считают в пациентской организации
Анна Киселева
Андрей Гордеев / Ведомости

Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства, самим ведомством называемый механизмом «второй лишний», ограничит госзакупки отдельных лекарств против ВИЧ, онкологии, диабета и туберкулеза, что приведет к их дефициту и лишит доступа к терапии пациентов с индивидуальной непереносимостью, предупредили премьер-министра Михаила Мишустина представители Всероссийского союза пациентов (ВСП).

«Ведомости» ознакомились с копией письма, направленного председателю кабинета министров, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В аппарате Голиковой подтвердили его получение, заявив, что после рассмотрения письма ВСП будет предоставлен ответ. В пресс-службах правительства и Минпромторга на момент публикации заметки получение письма не подтвердили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных