Правило «второй лишний» при госзакупках приведет к дефициту лекарств от ВИЧ и онкологии

Правило «второй лишний» при госзакупках приведет к дефициту лекарств от ВИЧ и онкологииОтдельные пациенты могут лишиться доступа к лечению, считают в пациентской организации
Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства, самим ведомством называемый механизмом «второй лишний», ограничит госзакупки отдельных лекарств против ВИЧ, онкологии, диабета и туберкулеза, что приведет к их дефициту и лишит доступа к терапии пациентов с индивидуальной непереносимостью, предупредили премьер-министра Михаила Мишустина представители Всероссийского союза пациентов (ВСП).
«Ведомости» ознакомились с копией письма, направленного председателю кабинета министров, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В аппарате Голиковой подтвердили его получение, заявив, что после рассмотрения письма ВСП будет предоставлен ответ. В пресс-службах правительства и Минпромторга на момент публикации заметки получение письма не подтвердили.