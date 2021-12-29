Власти вряд ли индексируют утильсбор на автомобили в 2022 году

Власти вряд ли индексируют утильсбор на автомобили в 2022 годуНеопределенность усложняет и без того непростую ситуацию на рынке
Вероятность того, что в 2022 г. в России пройдет индексация утилизационного сбора для новых легковых и грузовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, небольшая, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, сейчас лишь идет дискуссия о том, чтобы гармонизировать базовые ставки и коэффициенты утильсбора на спецтехнику в России с другими странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия).
Утильсбор в России существует с 2012 г., и за это время повышался уже трижды. Минпромторг планировал его очередную индексацию с 2021 г. Формально это экологический сбор, покрывающий затраты на утилизацию списываемой техники, но по сути он первоначально защищал отечественных производителей, поскольку платился он только на импортную технику.
Утильсбор состоит из базовой ставки и коэффициента, на который она умножается. Величина коэффициента зависит от объема двигателя и возраста транспортного средства. Обычно правительство при повышении утильсбора меняло именно коэффициенты, а в 2021 г. собиралось повысить базовую ставку – на 25% на легковые и грузовые автомобили, до 25 000 и 187 500 руб. соответственно.
С 2014 г. после жалоб импортеров автомобилей в ВТО утильсбор распространили и на локальных производителей. Но тогда же для них были введены промышленные субсидии, которые формально не связаны с утильсбором, но де-факто его компенсируют. Эти субсидии получают подписавшие льготные специнвестконтракты автоконцерны (это подавляющее большинство заводов в стране). В декабре 2020 г. промсубсидии были дифференцированы в зависимости от целевого уровня локализации, нарастающего по годам.
На протяжении 2021 г. источники «Ведомостей» рассказывали о разных сценариях, рассматриваемых правительством в отношении утильсбора. Например, летом документ, регламентирующий его индексацию, завис на уровне межведомственного согласования, говорили источники. Затем ожидалось, что индексация произойдет с начала 2022 г., поскольку устраивать ее в конце года, особенно с учетом выборов в Госдуму, не было никакого смысла. В декабре источники «Ведомостей» говорили о том, что рассматривается вариант увеличения утильсбора начиная с апреля 2022 г.
Средства, собранные с автоконцернов в качестве утилизационного сбора, частично позволяют Минпромторгу профинансировать программы поддержки спроса на авторынке. На них, по словам Мантурова, заложено в общей сложности около 20 млрд руб. на следующий год. Речь идет о программах льготного автокредитования и льготного лизинга, в том числе электромобилей, а также о субсидиях на покупку автотехники на газомоторном топливе. «Решение о запуске этих программ будет приниматься в следующем году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 г. и начала 2022 г. и ситуации с дефицитом машин у дилеров», – пояснил Мантуров.
Во втором полугодии 2021 г. российский авторынок испытывает сложности, связанные с дефицитом новых машин. Нехватка электронных автокомпонентов привела к спаду производства и снижению поставок автомобилей дилерам. Дефицит, в свою очередь, привел к росту цен. По прогнозам аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная (с учетом занимаемой доли рынка – «Ведомости») цена новой легковой машины по итогам года вырастет на 25% до 2,1 млн руб. Рост продаж при этом составит всего 1% по сравнению с ковидным 2020-м г. до 1,48 млн штук.
Уже который раз неопределённость со ставками утилизационного сбора, вносит сумятицу в сложную рыночную ситуацию, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Стремление правительства защитить тех производителей, кто инвестировал в России существенные средства, похвально, но это стремление должно быть прогнозируемым для всех участников рынка, в том числе для дилеров и конечных потребителей, считает эксперт.
По его оценке, в уходящем году рынок легковых автомобилей в России недосчитался порядка 200-250 тыс. проданных машин из-за сложностей с производством компонентов, содержащих микрочипы и полупроводники. «До конца лета 2022 г. ситуация с производством кардинально не изменится, а вот затем, в случае существенного роста производства необходимых компонентов, на рынке России будет существенный рост на из-за неудовлетворенного в 2021-2022 гг. спроса», – сказал он «Ведомостям».
По словам Бургазлиева, было бы существенно проще, если бы Минпромторг дал твердые гарантии, что утильсбор не будет повышен до конца 2022 г. Этот шаг позволил бы существенно успокоить рынок, а также дать уверенность в том, что отложенный спрос будет восполнен без дополнительного роста цен на автомобили, считает эксперт.