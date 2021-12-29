Власти вряд ли индексируют утильсбор на автомобили в 2022 году

Средства, собранные с автоконцернов в качестве утилизационного сбора, частично позволяют Минпромторгу профинансировать программы поддержки спроса на авторынке. На них, по словам Мантурова, заложено в общей сложности около 20 млрд руб. на следующий год. Речь идет о программах льготного автокредитования и льготного лизинга, в том числе электромобилей, а также о субсидиях на покупку автотехники на газомоторном топливе. «Решение о запуске этих программ будет приниматься в следующем году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 г. и начала 2022 г. и ситуации с дефицитом машин у дилеров», – пояснил Мантуров.