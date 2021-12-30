Санитарную авиацию «Ростеха» не пустили в Тюменскую область

Санитарную авиацию «Ростеха» не пустили в Тюменскую областьСтруктура госкорпорации оспаривает это решение в УФАС региона
Компания «Национальная служба санитарной авиации» (НССА, «дочка» «Ростеха») подала жалобу в ФАС на итоги конкурса по выбору оператора санитарной авиации в Тюменской области. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Тюменская областная клиническая больница № 1 (ОКБ № 1), по его словам, отказывается заключать контракт с победившей в конкурсе НССА. Замначальника отдела контроля закупок Тюменского УФАС Евгений Бороздин подтвердил «Ведомостям», что жалоба поступила в управление и находится на рассмотрении. Пресс-служба правительства региона и ОКБ № 1 на запросы не ответили.
НССА была признана победителем конкурса, организованного управлением госзакупок Тюменской области, следует из тендерной документации. Компания предложила за услуги по обеспечению санитарных вертолетных перевозок в 2022 г. 139,9 млн руб., другой участник конкурса – «Ютэйр – вертолетные услуги» («дочка» авиакомпании Utair) – 140,6 млн руб.