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Санитарную авиацию «Ростеха» не пустили в Тюменскую область

Структура госкорпорации оспаривает это решение в УФАС региона
Анастасия Львова
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Национальная служба санитарной авиации» (НССА, «дочка» «Ростеха») подала жалобу в ФАС на итоги конкурса по выбору оператора санитарной авиации в Тюменской области. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Тюменская областная клиническая больница № 1 (ОКБ № 1), по его словам, отказывается заключать контракт с победившей в конкурсе НССА. Замначальника отдела контроля закупок Тюменского УФАС Евгений Бороздин подтвердил «Ведомостям», что жалоба поступила в управление и находится на рассмотрении. Пресс-служба правительства региона и ОКБ № 1 на запросы не ответили.

НССА была признана победителем конкурса, организованного управлением госзакупок Тюменской области, следует из тендерной документации. Компания предложила за услуги по обеспечению санитарных вертолетных перевозок в 2022 г. 139,9 млн руб., другой участник конкурса – «Ютэйр – вертолетные услуги» («дочка» авиакомпании Utair) – 140,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных