Санитарную авиацию «Ростеха» не пустили в Тюменскую область

Компания «Национальная служба санитарной авиации» (НССА, «дочка» «Ростеха») подала жалобу в ФАС на итоги конкурса по выбору оператора санитарной авиации в Тюменской области. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Тюменская областная клиническая больница № 1 (ОКБ № 1), по его словам, отказывается заключать контракт с победившей в конкурсе НССА. Замначальника отдела контроля закупок Тюменского УФАС Евгений Бороздин подтвердил «Ведомостям», что жалоба поступила в управление и находится на рассмотрении. Пресс-служба правительства региона и ОКБ № 1 на запросы не ответили.