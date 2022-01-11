Санкции вынудили Yara отказаться от закупок белорусского сырья

Один из крупнейших в мире производителей удобрений – норвежская Yara к апрелю 2022 г. полностью откажется от импорта калия из Белоруссии из-за санкций США и ЕС, сообщила компания 10 января. «Влияние текущих санкций в отношении Белоруссии на цепочку поставок вынудило Yara инициировать свертывание поставок белорусского калия, ключевого ингредиента для производства минудобрений. <...> Ожидается, что свертывание будет завершено к 1 апреля 2022 г.», – отмечалось в сообщении.