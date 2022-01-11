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Санкции вынудили Yara отказаться от закупок белорусского сырья

Это подстегнет цены на удобрения и даст возможность увеличить поставки из РФ
Василий Милькин
Санкции EC против «Беларуськалия» формально не затрагивают продукцию предприятия / SERGEI GAPON / AFP

Один из крупнейших в мире производителей удобрений – норвежская Yara к апрелю 2022 г. полностью откажется от импорта калия из Белоруссии из-за санкций США и ЕС, сообщила компания 10 января. «Влияние текущих санкций в отношении Белоруссии на цепочку поставок вынудило Yara инициировать свертывание поставок белорусского калия, ключевого ингредиента для производства минудобрений. <...> Ожидается, что свертывание будет завершено к 1 апреля 2022 г.», – отмечалось в сообщении.

Yara – крупный покупатель белорусского калия, компания использует его для производства сложных удобрений. Согласно отчету Yara, всего компания покупает калий у восьми поставщиков – это Белорусская калийная компания (БКК, единый экспортер продукции госкомпании «Беларуськалий»), российский «Уралкалий», K+S (Германия), ICL (Израиль), Canpotex (Канада), SQM (Чили), Kemira (Финляндия) и Tessenderlo (Бельгия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных