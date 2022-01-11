Британская JCB подала две заявки на СПИК в России

Британская JCB подала две заявки на СПИК в РоссииРоссийские машиностроители видят в этом угрозу своим проектам
Компания JCB, производитель дорожной и строительной техники, подала две заявки на регистрацию технологий, чтобы в перспективе получить возможность подписать специнвестконтракты (СПИК) на сборку спецтехники. Об этом журналистам сообщил представитель Минпромторга. Речь идет о производстве экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков.
«Мы заинтересованы в создании современных производств в России и поддерживаем такие решения. Конечно, то, с кем в итоге будут заключены СПИК, зависит от результата конкурса, его могут выиграть другие – как российские, так и иностранные производители», – передал «Ведомостям» через представителя глава Минпромторга Денис Мантуров.
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