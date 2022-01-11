Британская JCB подала две заявки на СПИК в России

«Мы заинтересованы в создании современных производств в России и поддерживаем такие решения. Конечно, то, с кем в итоге будут заключены СПИК, зависит от результата конкурса, его могут выиграть другие – как российские, так и иностранные производители», – передал «Ведомостям» через представителя глава Минпромторга Денис Мантуров.