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Куда россияне летали отдыхать на Новый год

Из-за коронавируса до 95% авиапассажиров так и не выбрались из России
Анастасия Львова Маргарита Соболь
По России в топ-10 популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Минводы, Казань, Уфа, Калининград, Екатеринбург, согласно данным всех сервисов / Гавриил Григоров / ТАСС

Самыми популярными зарубежными направлениями для путешествий россиян в новогодние праздники 2022 г. традиционно стали Египет, Турция и ОАЭ, сообщили «Ведомостям» представители туроператоров Tez Tour и TUI Россия. Самостоятельные путешественники предпочли поездки по России, в страны СНГ, Турцию, Грузию и ОАЭ, следует из данных метапоисковика Aviasales, а также сервисов по поиску и продаже авиабилетов OneTwoTrip, Tutu.ru, «Тинькофф.Путешествия» и Ozon Travel.

Но в лидерах у компаний оказались разные направления. В Aviasales говорят, что в топ-5 зарубежных стран для вылета на зимние каникулы в 2022 г. попали Турция, ОАЭ, Грузия, Венгрия и Египет. В OneTwoTrip больше всего продаж в международном направлении пришлось на Армению (19,8%), Турцию (16,3%) и Киргизию (8,7%). В Tutu.ru называют Армению, Молдавию и Азербайджан, в «Тинькофф.Путешествиях» – Турцию, Таджикистан и Узбекистан. При этом в топ-10 у всех агрегаторов встречаются все эти маршруты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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