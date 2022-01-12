Куда россияне летали отдыхать на Новый год

Но в лидерах у компаний оказались разные направления. В Aviasales говорят, что в топ-5 зарубежных стран для вылета на зимние каникулы в 2022 г. попали Турция, ОАЭ, Грузия, Венгрия и Египет. В OneTwoTrip больше всего продаж в международном направлении пришлось на Армению (19,8%), Турцию (16,3%) и Киргизию (8,7%). В Tutu.ru называют Армению, Молдавию и Азербайджан, в «Тинькофф.Путешествиях» – Турцию, Таджикистан и Узбекистан. При этом в топ-10 у всех агрегаторов встречаются все эти маршруты.