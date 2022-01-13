«Алроса» в 2021 году в 1,5 раза увеличила выручку от продажи алмазов

Компания объясняет рост продаж восстановлением спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта – в Северной Америке и Азии. На крупнейшем рынке США, сообщили в «Алросе» со ссылкой на оценки экспертов, в 2021 г. спрос мог вырасти к 2019 г. на 15–20%. «Этому способствовали рост благосостояния ключевых потребителей, которые относятся к сегменту домохозяйств с доходом выше среднего, снижение конкуренции со стороны товаров класса люкс, связанных с эмоциональными впечатлениями (путешествия), в связи с сохраняющимися эпидемиологическими ограничениями, а также отложенный спрос на свадебные украшения – фактор, который, по мнению экспертов, будет поддерживать спрос и в 2022 г.», – сообщил «Ведомостям» представитель «Алросы».