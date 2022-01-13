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«Алроса» в 2021 году в 1,5 раза увеличила выручку от продажи алмазов

Спрос на них останется высоким, а цены будут идти вверх и в 2022 году
Василий Милькин
На мировом рынке сохраняется дефицит алмазов и отсутствуют крупные проекты, которые могли бы изменить баланс спроса и предложения / Евгений Разумный / Ведомости

Алмазодобывающая «Алроса» увеличила продажи в 2021 г. в 1,5 раза в денежном выражении относительно уровня 2020 г. до $3,8 млрд, сообщила компания 13 января. Относительно уровня допандемийного 2019 года продажи алмазов также выросли, но скромнее – на 21%.

Компания объясняет рост продаж восстановлением спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта – в Северной Америке и Азии. На крупнейшем рынке США, сообщили в «Алросе» со ссылкой на оценки экспертов, в 2021 г. спрос мог вырасти к 2019 г. на 15–20%. «Этому способствовали рост благосостояния ключевых потребителей, которые относятся к сегменту домохозяйств с доходом выше среднего, снижение конкуренции со стороны товаров класса люкс, связанных с эмоциональными впечатлениями (путешествия), в связи с сохраняющимися эпидемиологическими ограничениями, а также отложенный спрос на свадебные украшения – фактор, который, по мнению экспертов, будет поддерживать спрос и в 2022 г.», – сообщил «Ведомостям» представитель «Алросы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных