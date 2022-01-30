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Из-за омикрона трафик в московских кафе и ресторанах упал до 50%

Также снижается число клиентов в такси и торговых центрах
Анна Киселева Маргарита Соболь Дарья Молоткова Майя Янчук
Андрей Гордеев / Ведомости

Вторую неделю подряд в московских кафе и ресторанах падает поток гостей: за неделю с 24 по 30 января трафик упал уже на 40–50%, сообщил «Ведомостям» столичный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. Аналогичную динамику за предыдущую неделю озвучил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Абсолютные цифры они не привели.

Рестораны и торговые центры теряют клиентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных