Из-за омикрона трафик в московских кафе и ресторанах упал до 50%

Вторую неделю подряд в московских кафе и ресторанах падает поток гостей: за неделю с 24 по 30 января трафик упал уже на 40–50%, сообщил «Ведомостям» столичный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. Аналогичную динамику за предыдущую неделю озвучил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Абсолютные цифры они не привели.