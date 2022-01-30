Из-за омикрона трафик в московских кафе и ресторанах упал до 50%Также снижается число клиентов в такси и торговых центрах
Вторую неделю подряд в московских кафе и ресторанах падает поток гостей: за неделю с 24 по 30 января трафик упал уже на 40–50%, сообщил «Ведомостям» столичный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. Аналогичную динамику за предыдущую неделю озвучил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Абсолютные цифры они не привели.
Рестораны и торговые центры теряют клиентов
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