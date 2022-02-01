В мире растут цены и дефицит предложения алюминия

В мире растут цены и дефицит предложения алюминияВ Европе из-за роста затрат на энергоресурсы закрывается выпуск металла
Запасы алюминия на складах Лондонской биржи металлов (LME) сократились до рекордно низкого с 2007 г. уровня. На 28 января, по последним доступным данным площадки, они оценивались в 811 050 т, что вдвое ниже, чем в марте 2021 г. На торгах LME 28 января тонна алюминия оценивалась в $3028,5. Максимум цены за 13 лет на LME был достигнут 18 октября 2021 г. – $3180/т. За последние полгода металл подорожал почти на 25%.
Европейские производители алюминия, на которых приходится до 15% мирового экспорта металла, предупредили о сокращениях производства и закрытии части мощностей из-за рекордно дорогой электроэнергии, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Средняя цена на электроэнергию в Европе 31 января с доставкой на следующие сутки 1 февраля составляла, по данным сервиса Nord Pool, 132,25 евро за 1 МВт ч.