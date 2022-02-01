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В мире растут цены и дефицит предложения алюминия

В Европе из-за роста затрат на энергоресурсы закрывается выпуск металла
Илья Лакстыгал Василий Милькин
Фактором, косвенно влияющим на глобальный дефицит алюминия, являются антидемпинговые ограничительные меры / Андрей Гордеев / Ведомости

Запасы алюминия на складах Лондонской биржи металлов (LME) сократились до рекордно низкого с 2007 г. уровня. На 28 января, по последним доступным данным площадки, они оценивались в 811 050 т, что вдвое ниже, чем в марте 2021 г. На торгах LME 28 января тонна алюминия оценивалась в $3028,5. Максимум цены за 13 лет на LME был достигнут 18 октября 2021 г. – $3180/т. За последние полгода металл подорожал почти на 25%.

Европейские производители алюминия, на которых приходится до 15% мирового экспорта металла, предупредили о сокращениях производства и закрытии части мощностей из-за рекордно дорогой электроэнергии, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Средняя цена на электроэнергию в Европе 31 января с доставкой на следующие сутки 1 февраля составляла, по данным сервиса Nord Pool, 132,25 евро за 1 МВт ч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных