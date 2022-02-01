В мире растут цены и дефицит предложения алюминия

Запасы алюминия на складах Лондонской биржи металлов (LME) сократились до рекордно низкого с 2007 г. уровня. На 28 января, по последним доступным данным площадки, они оценивались в 811 050 т, что вдвое ниже, чем в марте 2021 г. На торгах LME 28 января тонна алюминия оценивалась в $3028,5. Максимум цены за 13 лет на LME был достигнут 18 октября 2021 г. – $3180/т. За последние полгода металл подорожал почти на 25%.