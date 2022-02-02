Порты России могут заработать на белорусском эмбарго на транзит из Литвы

Представитель компании LTG Cargo (грузовая дочка LTG) Котрина Дзикарайте 1 февраля говорила прибалтийскому интернет-изданию Delfi, что в 2020 г. из Литвы в Россию перевезли 14,4 млн т грузов, а в 2021 г. – 14,3 млн т. «Большую часть этого грузопотока составил транзит поездов в Калининградскую область, соответственно 10,2 млн и 11 млн т», – отмечала она. Дзикарайте добавила, что в 2022 г. грузопоток должен составить 11 млн т. Для сравнения: в 2022 г. всего планируют перевезти 38,8 млн т грузов, то есть грузы в Россию составят 28,4% всего грузопотока.