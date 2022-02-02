Порты России могут заработать на белорусском эмбарго на транзит из Литвы

Порты России могут заработать на белорусском эмбарго на транзит из ЛитвыГрузопотоки на Украину и в Казахстан уйдут на другие маршруты
Власти Белоруссии с 7 февраля вводят запрет на железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров, сообщил 2 февраля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Его слова приводит государственное информагентство страны «БелТА».
В заявлении МИДа говорится, что запрет коснется транзита нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG). Таких грузов по территории Белоруссии перевозится около 1,5-1,6 млн т на сумму более $1 млрд в год, следует из заявления ведомства.
По сути эта мера является контрсанкцией в ответ на запрет Литвы перевозить белорусские калийные удобрения через свои порты с 1 февраля. Это один из основных экспортных товаров Белоруссии. Страна не имеет выхода к морю, поэтому экспорт калия морским путем шел через литовский порт Клайпеда.
Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений из-за введенных 8 декабря 2021 г. санкций США против «Беларуськалия». 21 декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании LTG с «Беларуськалием» не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов правительство постановило расторгнуть договор, который был подписан с белорусской компанией на период с 2018 по 2023 г. и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн т белорусских удобрений в год.
Несмотря на то что запрет распространялся только на «Беларуськалий», LTG не согласовала заявки на транзит трех других белорусских компаний, в отношении которых санкции не действуют. Ограничения коснулись «Белорусской калийной компании», являющейся эксклюзивным экспортером продукции «Беларуськалия», государственного транспортно-логистического предприятия «Белинтетранс» и «Белкалий-Мигао».
После введения ограничений со стороны Литвы Белоруссия переориентировала экспорт калия на Россию, заявил премьер республики Роман Головченко 1 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 февраля подтвердил, что этот вопрос действительно есть на повестке дня. По словам Головченко, за счет более длинного логистического плеча в РФ белорусские производители немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована ростом мировых цен. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, к концу 2021 г. тонна калия стоила порядка $550–650. К концу января цена сохраняется на уровне $500 за тонну (FOB Балтика).
МИД Белоруссии считает, что прямые убытки Клайпедского порта, LTG и других участников цепочки поставок будут исчисляться сотнями миллионов евро. Помимо этого Минск планирует взыскать штрафы за расторжение контрактов на перевозку со стороны Литвы.
Россию данный запрет практически не коснется, потому что грузопоток из Литвы в нашу страну через Белоруссию крайне незначителен, говорит источник «Ведомостей» в российской операторской компании.
Представитель компании LTG Cargo (грузовая дочка LTG) Котрина Дзикарайте 1 февраля говорила прибалтийскому интернет-изданию Delfi, что в 2020 г. из Литвы в Россию перевезли 14,4 млн т грузов, а в 2021 г. – 14,3 млн т. «Большую часть этого грузопотока составил транзит поездов в Калининградскую область, соответственно 10,2 млн и 11 млн т», – отмечала она. Дзикарайте добавила, что в 2022 г. грузопоток должен составить 11 млн т. Для сравнения: в 2022 г. всего планируют перевезти 38,8 млн т грузов, то есть грузы в Россию составят 28,4% всего грузопотока.
«Российских грузов в чистом виде очень мало: из-за политики запрета работы с Прибалтикой наш транзит практически иссяк. Сейчас это перевозки в Калининград. Есть транзит на Украину и в Казахстан», – соглашается президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Введенные запреты могут сыграть на руку России – от этого могут выиграть северо-западные порты, сказал он «Ведомостям». Эксперт добавил, что в условиях запрета транзита в Литву и в обратном направлении пострадает и Казахстан.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в первую очередь санкции затронут компании, которые транспортируют продукцию через территорию Белоруссии на Украину, например Achemа (азотные удобрения) и НПЗ Orlen Lietuva (нефтепродукты). «Эти компании смогут переориентировать отгрузки на маршруты через Польшу», – допускает он.