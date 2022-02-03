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Онлайн-продажи товаров повседневного спроса бьют рекорды

В прошлом году ритейлеры заработали на этой категории 329 млрд рублей
Маргарита Соболь
Сильнее всего выросли категории свежих продуктов (продукты с коротким сроком хранения, такие как молоко, мясо, зелень, фрукты, овощи. – «Ведомости») и готовых блюд / Евгений Разумный / Ведомости

Российские ритейлеры в 2021 г. через онлайн продали товары повседневного спроса (эта категория включает продукты питания, напитки, бытовую химию и проч.) на 329 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставила аналитическая компания Data Insight. По ее данным, это рекордный показатель за всю историю этого рынка. К примеру, в 2020 г. онлайн-продажи были в 2,5 раза меньше. Только в декабре прошлого года ритейлеры реализовали товары более чем на 46 млрд руб., это в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 год, приводит пример представитель Data Insight.

Рост онлайн-продаж подтверждают и сами ритейлеры. Так, у Metro Cash & Carry этот показатель за год увеличился вдвое, говорит представитель сети. По его словам, сейчас общее количество заказов у компании (с учетом доставки из «Сбермаркета») составляет 10 млн единиц в год, а на долю онлайн-продаж у нее уже приходится 25% оборота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных