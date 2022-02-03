Онлайн-продажи товаров повседневного спроса бьют рекорды

Российские ритейлеры в 2021 г. через онлайн продали товары повседневного спроса (эта категория включает продукты питания, напитки, бытовую химию и проч.) на 329 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставила аналитическая компания Data Insight. По ее данным, это рекордный показатель за всю историю этого рынка. К примеру, в 2020 г. онлайн-продажи были в 2,5 раза меньше. Только в декабре прошлого года ритейлеры реализовали товары более чем на 46 млрд руб., это в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 год, приводит пример представитель Data Insight.