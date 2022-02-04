Экспортные «Агроэкспрессы» хотят запустить в Европу

Экспортные «Агроэкспрессы» хотят запустить в ЕвропуУскоренная доставка продуктов пользуется спросом, но логистику предлагается улучшить
В первом полугодии 2022 г. «РЖД логистика» (РЖДЛ, «дочка» РЖД) расширит маршрутную сеть и номенклатуру продукции «Агроэкспрессов» из России в Китай, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «До пяти поездов ежемесячно будут отправляться в провинции Гуандун, Шаньдун, Хэйлунцзян и Сычуань. Помимо зерновых, молочных и мясных грузов будут цитрусовые. Минсельхоз уже согласовал заявки пяти производителей», – пояснил он. Представитель Российского экспортного центра (РЭЦ, правительственная структура по поддержке несырьевого экспорта) добавил, что в планах развития – масштабирование экспортных маршрутов в страны СНГ, в том числе в Таджикистан и Киргизию, и в страны ЕС, например в Венгрию, а также в АТР.
По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, «Агроэкспресс» как бесперебойный канал поставки и ускоренного прохождения грузов через границу пользуется спросом у экспортеров. В списке самой популярной продукции – мясная, молочная и кондитерская продукция, растительные масла, бакалея и безалкогольные напитки. По данным РЭЦа, всего из России в Китай в 2020 г. было отправлено порядка 1 млн т продукции АПК (без учета зерновых и жмыха), а с помощью «Агроэкспрессов» – порядка 996 000 т. По мнению Никишиной, этот механизм позволяет экспортерам скоропортящихся грузов доставлять продукцию с очевидным сокращением финансовых и временных издержек и предлагать «довольно взыскательному китайскому покупателю свежую продукцию с максимальным остаточным сроком годности».