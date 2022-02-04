Экспортные «Агроэкспрессы» хотят запустить в Европу

По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, «Агроэкспресс» как бесперебойный канал поставки и ускоренного прохождения грузов через границу пользуется спросом у экспортеров. В списке самой популярной продукции – мясная, молочная и кондитерская продукция, растительные масла, бакалея и безалкогольные напитки. По данным РЭЦа, всего из России в Китай в 2020 г. было отправлено порядка 1 млн т продукции АПК (без учета зерновых и жмыха), а с помощью «Агроэкспрессов» – порядка 996 000 т. По мнению Никишиной, этот механизм позволяет экспортерам скоропортящихся грузов доставлять продукцию с очевидным сокращением финансовых и временных издержек и предлагать «довольно взыскательному китайскому покупателю свежую продукцию с максимальным остаточным сроком годности».