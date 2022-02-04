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Экспортные «Агроэкспрессы» хотят запустить в Европу

Ускоренная доставка продуктов пользуется спросом, но логистику предлагается улучшить
Ксения Потаева Екатерина Бурлакова
Экспортеры скоропортящихся грузов доставляют продукцию с очевидным сокращением финансовых и временных издержек и предлагают китайскому покупателю свежую продукцию с максимальным остаточным сроком годности / Андрей Гордеев / Ведомости

В первом полугодии 2022 г. «РЖД логистика» (РЖДЛ, «дочка» РЖД) расширит маршрутную сеть и номенклатуру продукции «Агроэкспрессов» из России в Китай, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «До пяти поездов ежемесячно будут отправляться в провинции Гуандун, Шаньдун, Хэйлунцзян и Сычуань. Помимо зерновых, молочных и мясных грузов будут цитрусовые. Минсельхоз уже согласовал заявки пяти производителей», – пояснил он. Представитель Российского экспортного центра (РЭЦ, правительственная структура по поддержке несырьевого экспорта) добавил, что в планах развития – масштабирование экспортных маршрутов в страны СНГ, в том числе в Таджикистан и Киргизию, и в страны ЕС, например в Венгрию, а также в АТР.

По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, «Агроэкспресс» как бесперебойный канал поставки и ускоренного прохождения грузов через границу пользуется спросом у экспортеров. В списке самой популярной продукции – мясная, молочная и кондитерская продукция, растительные масла, бакалея и безалкогольные напитки. По данным РЭЦа, всего из России в Китай в 2020 г. было отправлено порядка 1 млн т продукции АПК (без учета зерновых и жмыха), а с помощью «Агроэкспрессов» – порядка 996 000 т. По мнению Никишиной, этот механизм позволяет экспортерам скоропортящихся грузов доставлять продукцию с очевидным сокращением финансовых и временных издержек и предлагать «довольно взыскательному китайскому покупателю свежую продукцию с максимальным остаточным сроком годности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных