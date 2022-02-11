Польская PGNiG подала встречный иск к «Газпрому» о снижении цен

Польская PGNiG подала встречный иск к «Газпрому» о снижении ценНо альтернативные поставки норвежского газа обойдутся Варшаве еще дороже, считают эксперты
Польская PGNiG подала встречный иск к «Газпрому» после того, как российская компания в середине января потребовала повышения цен на газ, следует из сообщения PGNiG от 11 февраля. В своем заявлении, поданном в Международный арбитражный суд Стокгольма, польский газовый монополист не только попросил отклонить претензии «Газпрома» «как формально неприемлемые либо фактически необоснованные», но и указал на необходимость снизить стоимость российского газа. «Мы готовы продемонстрировать свою правоту перед Стокгольмским арбитражным судом», – подчеркивается в релизе PGNiG.
14 января 2022 г. «Газпром» обратился в стокгольмский арбитраж с иском к PGNiG о ретроактивном пересмотре с 2017 г. цены в рамках долгосрочного контракта на поставку российского газа. Российская компания тогда поясняла, что коммерческие переговоры с PGNiG оказались безрезультатными («Ведомости» писали об этом 16 января). Ценовые параметры спора стороны не называют.
Договор об экспорте газа в Польшу, известный как ямальский контракт, был заключен еще в 1996 г. Он предусматривает поставку 9,8 млрд куб. м газа ежегодно по газопроводу Ямал – Европа (мощность 32,9 млрд куб. м в год). Из них не менее 8,7 млрд куб. м PGNiG обязана выбирать по условию «бери или плати». Всего Польша потребляет, по данным АКРА, порядка 19 млрд куб. м газа, из которых на собственную добычу приходится порядка 5 млрд куб. м, также в стране есть терминал регазификации, и часть газа импортируется в виде СПГ.
По условию контракта между «Газпромом» и PGNiG каждая из сторон имеет право раз в три года при изменении рыночной конъюнктуры инициировать пересмотр цены, в том числе ретроактивно – за уже поставленный ранее газ. «Газпром» направлял соответствующие запросы в арбитраж в ноябре 2017 г. и ноябре 2020 г. В 2015 г. иск в стокгольмский арбитраж с требованием обязать «Газпром» ретроактивно пересмотреть ценообразование по ямальскому контракту подавала сама PGNiG. Поляки хотели уйти от привязки цены к нефтепродуктовой корзине, поскольку при высоких котировках нефти (до осени 2014 г. баррель стоил более $100) газ также резко дорожал. В 2020 г. арбитраж обязал «Газпром» выплатить PGNiG $1,5 млрд, что и было сделано летом того же года. Кроме того, «Газпром» внес изменения в формулу для расчета стоимости поставок, привязав их к спотовым ценам газа на европейских хабах.
Ямальский контракт действует до конца 2022 г., и Варшава неоднократно заявляла, что продлевать его не намерена. В сентябре 2021 г. уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский говорил, что страна рассчитывает диверсифицировать источники энергоресурса за счет норвежского газа, поставляемого по газопроводу Baltic Pipe, идущего по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на 1 октября 2022 г. Ожидается, что он позволит поставлять в Польшу до 10 млрд куб. м газа ежегодно.
Но у проекта есть риски – возможно, газопровод не удастся загрузить более чем на 50% из-за истощения ресурсной базы Норвегии, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Он также обращает внимание на то, что цены поставок норвежского газа привязаны к споту, что в нынешних условиях по определению означает высокую цену. Напомним, что зимой 2021 г. стоимость газа на европейских хабах била рекорды, а в декабре на голландском TTF был зафиксирован абсолютный максимум – $2200 за 1000 куб. м. Далее цены несколько скорректировались, но все равно остаются высокими. По данным биржи ICE, 11 февраля мартовский фьючерс на TTF торгуется около $895 за 1000 куб. м.
Встречный иск PGNiG в адрес «Газпрома» – публичный сигнал российской компании о несогласии польского концерна с решением российского монополиста повысить цены, отметил руководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Сергей Гландин.
«Хотя сам контракт между двумя компаниями не публичился, известно, что «Газпром» направлял за три года до повышения цены уведомление польской стороне, но ответа не получил. Поэтому у него и возникло право требовать повышения цены в арбитраже», – сказал он.
По его мнению, из–за усложнения дела и необходимости разобрать еще и встречные требования поляков арбитражное решение будет вынесено значительно позднее, чем ожидает «Газпром». «Думаю, этого не произойдет ни в 2022 г., ни 2023 г.», – заключил он.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает встречный иск со стороны польской компании «логичным продолжением» давнего разбирательства, которое длится уже не первый год. Но затягивания дела из-за встречного иска он не ожидает.
По мнению адвоката практики международного экономического комплаенса Art de Lex Марата Самарского, для «Газпрома» очередное разбирательство с PGNiG – еще один шанс продемонстрировать мировому энергетическому рынку справедливость своих подходов в ценообразовании, так как они будут наглядно подтверждены не заявлениями политиков или топ–менеджерами компаний, а «целостно исследованы компетентными профессионалами и закреплены в виде арбитражного решения».
«Ведомости» направили запрос в «Газпром».