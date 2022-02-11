Польская PGNiG подала встречный иск к «Газпрому» о снижении цен

По условию контракта между «Газпромом» и PGNiG каждая из сторон имеет право раз в три года при изменении рыночной конъюнктуры инициировать пересмотр цены, в том числе ретроактивно – за уже поставленный ранее газ. «Газпром» направлял соответствующие запросы в арбитраж в ноябре 2017 г. и ноябре 2020 г. В 2015 г. иск в стокгольмский арбитраж с требованием обязать «Газпром» ретроактивно пересмотреть ценообразование по ямальскому контракту подавала сама PGNiG. Поляки хотели уйти от привязки цены к нефтепродуктовой корзине, поскольку при высоких котировках нефти (до осени 2014 г. баррель стоил более $100) газ также резко дорожал. В 2020 г. арбитраж обязал «Газпром» выплатить PGNiG $1,5 млрд, что и было сделано летом того же года. Кроме того, «Газпром» внес изменения в формулу для расчета стоимости поставок, привязав их к спотовым ценам газа на европейских хабах.