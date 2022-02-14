Национальная авиакомпания Украины лишилась пятой части парка

Национальная авиакомпания Украины лишилась пятой части паркаСтраховщики и лизингодатели испугались вторжения России
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования части самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины «в связи с внешнеполитической ситуацией», говорится в сообщении перевозчика. По требованию лизингодателей МАУ отправила пять Boeing 737-800 в Испанию, остальные 20 бортов продолжат эксплуатироваться перевозчиком.
Ситуация накалена на фоне заверений официальных лиц США в том, что Россия намерена начать военные действия на территории Украины. 11 февраля 2022 г. советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может напасть на Украину до конца Олимпиады в Пекине, которая продлится до 20 февраля. 13 февраля Салливан снова сделал заявление – что вторжение может начаться «в любой момент», но он не знает, когда именно: «Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или – такое все еще возможно – Россия может избрать путь дипломатии».