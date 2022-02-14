Национальная авиакомпания Украины лишилась пятой части парка

Ситуация накалена на фоне заверений официальных лиц США в том, что Россия намерена начать военные действия на территории Украины. 11 февраля 2022 г. советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может напасть на Украину до конца Олимпиады в Пекине, которая продлится до 20 февраля. 13 февраля Салливан снова сделал заявление – что вторжение может начаться «в любой момент», но он не знает, когда именно: «Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или – такое все еще возможно – Россия может избрать путь дипломатии».