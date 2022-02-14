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Национальная авиакомпания Украины лишилась пятой части парка

Страховщики и лизингодатели испугались вторжения России
Денис Ильюшенков Илья Лакстыгал
МАУ не первая украинская авиакомпания, столкнувшаяся со сложностями / Анатолий Степанов / ZUMA / ТАСС

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования части самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины «в связи с внешнеполитической ситуацией», говорится в сообщении перевозчика. По требованию лизингодателей МАУ отправила пять Boeing 737-800 в Испанию, остальные 20 бортов продолжат эксплуатироваться перевозчиком.

Ситуация накалена на фоне заверений официальных лиц США в том, что Россия намерена начать военные действия на территории Украины. 11 февраля 2022 г. советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может напасть на Украину до конца Олимпиады в Пекине, которая продлится до 20 февраля. 13 февраля Салливан снова сделал заявление – что вторжение может начаться «в любой момент», но он не знает, когда именно: «Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или – такое все еще возможно – Россия может избрать путь дипломатии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных