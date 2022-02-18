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Экс-партнеры и наследники сооснователя «Старика Хоттабыча» делят в суде сеть магазинов Modis

Это может помешать ее продаже инвесторам, среди претендентов на нее может быть Gloria Jeans
Маргарита Соболь
Юристы разошлись в оценке перспектив судебного спора в связи с тем, что условия опционного соглашения никому не известны / Ведомости

Бывший совладелец сети магазинов одежды Modis Константин Мирзаянц пытается вернуть себе 15,14% в материнской компании ритейлера. Он обратился с иском об истребовании этой доли в Лондонский международный третейский суд к наследникам своего бывшего партнера – скончавшегося в декабре 2020 г. бизнесмена Игоря Сосина, сооснователя сети магазинов товаров для дома «Старик Хоттабыч», а также экс-партнера немецкой Obi в России. Об этом «Ведомостям» рассказал сам Мирзаянц. Информацию об иске подтвердил Антон Сосин (сын Игоря Сосина), а также источник в Modis.

Мирзаянц – бенефициар компаний Karthago Investments и Bengala Investment, которым в совокупности принадлежало 15,14% кипрской Modis Fashion Retail Group (MFRG), которая, в свою очередь, владеет фирмой АО «Одежда 3000» (головная структура сети Modis). Сосин же через компанию Resen Establishment контролировал 73,95% в MFRG. В 2015 г. часть миноритариев (включая Мирзаянца) продали свои доли, в результате чего структура сооснователя «Старика Хоттабыча» стала владельцем 94,2% материнской компании Modis. По словам Мирзаянца, у них было заключено опционное соглашение с Сосиным, которое предусматривало возможность обратного выкупа долей. На каких условиях, он не сказал. Но переговоры об этом начались еще при жизни Сосина, а после его смерти наследники отказались урегулировать данный спор, утверждает собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных