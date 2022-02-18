Экс-партнеры и наследники сооснователя «Старика Хоттабыча» делят в суде сеть магазинов Modis

Мирзаянц – бенефициар компаний Karthago Investments и Bengala Investment, которым в совокупности принадлежало 15,14% кипрской Modis Fashion Retail Group (MFRG), которая, в свою очередь, владеет фирмой АО «Одежда 3000» (головная структура сети Modis). Сосин же через компанию Resen Establishment контролировал 73,95% в MFRG. В 2015 г. часть миноритариев (включая Мирзаянца) продали свои доли, в результате чего структура сооснователя «Старика Хоттабыча» стала владельцем 94,2% материнской компании Modis. По словам Мирзаянца, у них было заключено опционное соглашение с Сосиным, которое предусматривало возможность обратного выкупа долей. На каких условиях, он не сказал. Но переговоры об этом начались еще при жизни Сосина, а после его смерти наследники отказались урегулировать данный спор, утверждает собеседник «Ведомостей».