Правительство России может запретить экспорт урана в США

Правительство России может запретить экспорт урана в СШАЭмбарго лишит «Росатом» крупного рынка, а цены могут вырасти еще на 30–40%
Правительство изучает возможность прекращения экспорта урана в США в качестве ответной меры на запрет поставок российских энергоресурсов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в Госдуме 21 марта.
«Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается», – сказал чиновник (цитата по «РИА Новости»).
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам