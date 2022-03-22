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Правительство России может запретить экспорт урана в США

Эмбарго лишит «Росатом» крупного рынка, а цены могут вырасти еще на 30–40%
Василий Милькин
Стоимость фьючерса на природный уран (закись-окись урана, U3O8) 21 марта превышала $56 за фунт / Донат Сорокин / ТАСС

Правительство изучает возможность прекращения экспорта урана в США в качестве ответной меры на запрет поставок российских энергоресурсов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в Госдуме 21 марта.

«Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается», – сказал чиновник (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных