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«Газпром» и ЦБ к 31 марта придумают схему экспорта газа за рубли

Но валютный ультиматум России может полностью остановить поставки в Европу
Матвей Катков Софья Шелудченко
В ЕС уже выступили с резкой критикой «рублевого ультиматума» / Gleb Garanich / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил руководителям правительства, Банка России и «Газпрома» до 31 марта представить ему доклад о переходе на расчеты в рублях за газ, поставляемый в недружественные страны. Это следует из поручений по итогам совещания с членами кабинета министров 23 марта, опубликованных на сайте Кремля. «Реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Евросоюза (ЕС) и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан РФ и российских юрлиц, на российский рубль», – говорится в документе.

К санкциям против физических и юридических лиц из России помимо ЕС присоединились также США, Великобритания и ряд других стран, выступивших с осуждением специальной военной операции на Украине. В ЕС уже выступили с резкой критикой «рублевого ультиматума». Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что это «попытка обойти санкции», и подчеркнула, что ЕС «не будет осуществлять выплат в российской валюте». А 28 марта вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) также считают требование Москвы «неприемлемым». Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что Берлин будет стремиться отказаться от российского газа «как можно скорее». «Мы попытаемся уже в этом году уйти [от зависимости] от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных