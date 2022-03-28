«Газпром» и ЦБ к 31 марта придумают схему экспорта газа за рубли

К санкциям против физических и юридических лиц из России помимо ЕС присоединились также США, Великобритания и ряд других стран, выступивших с осуждением специальной военной операции на Украине. В ЕС уже выступили с резкой критикой «рублевого ультиматума». Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что это «попытка обойти санкции», и подчеркнула, что ЕС «не будет осуществлять выплат в российской валюте». А 28 марта вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) также считают требование Москвы «неприемлемым». Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что Берлин будет стремиться отказаться от российского газа «как можно скорее». «Мы попытаемся уже в этом году уйти [от зависимости] от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).