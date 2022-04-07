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Зачем Саид Керимов отдал контроль в крупнейшем в РФ золотодобытчике «Полюс»

Новая структура акционеров должна снизить санкционные риски для компании
Василий Милькин
Саид Керимов продал 30% крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» группе «Акрополь»  / ПАО «Полюс»

Wandle Holdings Limited, компания Саида Керимова, сына известного бизнесмена Сулеймана Керимова, продала 29,99% акций крупнейшего золотодобытчика в России «Полюс». Доля Керимова-младшего в компании в итоге сократилась с 76,34 до 46,35%, сообщил «Полюс» 6 апреля.

Акции выкупила группа «Акрополь», бенефициаром которой является предприниматель Ахмет Паланкоев. Паланкоев – бывший член Совета Федерации от Ингушетии (в 2010–2018 гг.), контролирующий акционер компании «Донуголь», крупного российского производителя антрацитового угля. Сделка, которую одобрила ФАС, была закрыта 4 апреля 2022 г., указывает «Полюс». Ее сумма не раскрывается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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