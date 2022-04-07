Зачем Саид Керимов отдал контроль в крупнейшем в РФ золотодобытчике «Полюс»

Акции выкупила группа «Акрополь», бенефициаром которой является предприниматель Ахмет Паланкоев. Паланкоев – бывший член Совета Федерации от Ингушетии (в 2010–2018 гг.), контролирующий акционер компании «Донуголь», крупного российского производителя антрацитового угля. Сделка, которую одобрила ФАС, была закрыта 4 апреля 2022 г., указывает «Полюс». Ее сумма не раскрывается.